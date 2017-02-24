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Немецкий пенсионер проехал более миллиона километров на "Москвиче" 1976 года

17:55
  713 0
  • Фото с сайта en.wikipedia.org
Фото с сайта en.wikipedia.org
Пенсионер из Германии, Герхард Шотт, проехал миллион километров на "Москвиче-2140" 1976 года выпуска. Об этом сообщает РИА Новости.
 
Как рассказал Шотт, с автомобилем он знаком уже 40 лет. Сначала он использовал его как служебную машину, а потом оформил "Москвич" в личное пользование. За всё это время автомобиль лишь один раз потребовал замены двигателя.
 
Пенсионеру особенно нравится низкий расход топлива: около 10 литров на сотню километров. По его словам, единственная проблема – ржавчина на корпусе.
 

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