Немецкий пенсионер проехал более миллиона километров на "Москвиче" 1976 года

Пенсионер из Германии, Герхард Шотт, проехал миллион километров на "Москвиче-2140" 1976 года выпуска. Об этом сообщает РИА Новости

Как рассказал Шотт, с автомобилем он знаком уже 40 лет. Сначала он использовал его как служебную машину, а потом оформил "Москвич" в личное пользование. За всё это время автомобиль лишь один раз потребовал замены двигателя.

Пенсионеру особенно нравится низкий расход топлива: около 10 литров на сотню километров. По его словам, единственная проблема – ржавчина на корпусе.