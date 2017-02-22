Генне о Калининграде: Такого количества мата на улицах не слышал нигде

Жители Калининграда много матерятся. Так считает главный архитектор города Вячеслав Генне. Свое мнение он озвучил в программе "Авторитет с Еленой Воловой" в прямом эфире радио "Комсомольская правда – Калининград" в среду, 22 февраля.

Главный архитектор рассказал, что приехал в Калининград в 1996 году. Город ему понравился архитектурой и большим количеством зелени.

"Не понравилось то, что такого количества мата на улице я не слышал нигде. Особенно от молодёжи в общественном транспорте. Но потом привык", – вспоминает Генне.

Отвечая на вопросы ведущей Елены Воловой, он рассказал, что считает торговый центр "Акрополь" "самым крутым" зданием в городе. А улицу Кутузова он назвал "шедевром архитектуры".

С 2001 по 2009 год Вячеслав Генне занимал должность главного архитектора Светлогорска, был заместителем главы администрации Пионерского. Генне закончил Белорусскую политехническую академию и Российскую академию Госслужбы при президенте РФ. Сейчас он является главным архитектором Калининграда.