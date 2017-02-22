Во Владикавказе открывается кинотеатр, в котором можно будет есть шашлыки

Во Владикавказе готовится к открытию необычный кинотеатр: в нём можно будет есть шашлыки во время сеанса. Об этом пишет интернет-портал "Регион Онлайн"



Один из пяти кинозалов получит обозначение "VIP" — именно там можно будет употреблять жареное мясо во время просмотра фильмов. Там планируется оборудовать 28 зрительских мест. Помимо шашлыка, в ассортименте планируются обычные попкорн и кола.



Кинотеатр разместится в торговом центре "Алания Молл".