У Гурьевска появился собственный флаг

У Гурьевского округа появится свой флаг. Об этом сообщается на официальном сайте округа.



Флаг сейчас находится на регистрации в Государственном геральдическом регистре РФ.



Он создан на основании герба и отражает местные исторические и культурные традиции. На прямоугольном полотнище, состоящем из трёх горизонтальных полос белого, зелёного и красного цветов, на верхнем белом поле, расположен герб округа: в серебряном поле — зелёная оконечность, обременённая золотыми епископским посохом и мечом накрест. Поверх всего — зелёный дуб, переменяющий в оконечности цвет на червлень (красный цвет) и там же обременённый серебряным крестом. По сторонам дуб сопровождают червлёные петух и курица, обращённые друг к другу", — отметили в пресс-службе городского округа.



Автор герба — калининградский художник Евгений Забуга. По его словам, он поместил в герб дуб потому, что это дерево символизирует вечную связь времён.



Стилизованные фольклорные красные птицы на белом напоминают расписные полотенца, на которых подают хлеб-соль. Петух и курица, символизирующие мужское и женское начала, новую жизнь, радушие и гостеприимство, намекают и на то, что Гурьевск — центр аграрного округа, где одним из главных предприятий является птицефабрика", — отмечает автор.



В дальнейшем флаг Гурьевского округа будут использовать на зданиях, где расположены органы местного самоуправления, его также можно размещать на зданиях местных предприятий и учреждений, в памятных и значимых местах. Увидеть флаг мы сможем и в дни государственных праздников, торжественных и официальных мероприятий, а также на наградах округа, грамотах и в печатных изданиях.