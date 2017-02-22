В Калининграде
В Калининграде
+6 °C
днем
-1 °C
ночью
22 февраля 2017 г. 13:15
68 254 пользователей
за 24 часа на сайте
57.85 +0.45
Курс ММВБ на 22 февраля 2017, 13:00
60.77 +0.19
Курс ММВБ на 22 февраля 2017, 13:00
14.06 +0.11
Курс ЦБ на 23 февраля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

У Гурьевска появился собственный флаг

12:19
  465 2
  • Фото с официального сайта Гурьевского городского округа
Фото с официального сайта Гурьевского городского округа
У Гурьевского округа появится свой флаг. Об этом сообщается на официальном сайте округа.

Флаг сейчас находится на регистрации в Государственном геральдическом регистре РФ.

Он создан на основании герба и отражает местные исторические и культурные традиции. На прямоугольном полотнище, состоящем из трёх горизонтальных полос белого, зелёного и красного цветов, на верхнем белом поле, расположен герб округа: в серебряном поле — зелёная оконечность, обременённая золотыми епископским посохом и мечом накрест. Поверх всего — зелёный дуб, переменяющий в оконечности цвет на червлень (красный цвет) и там же обременённый серебряным крестом. По сторонам дуб сопровождают червлёные петух и курица, обращённые друг к другу", — отметили в пресс-службе городского округа.

Автор герба — калининградский художник Евгений Забуга. По его словам, он поместил в герб дуб потому, что это дерево символизирует вечную связь времён.

Стилизованные фольклорные красные птицы на белом напоминают расписные полотенца, на которых подают хлеб-соль. Петух и курица, символизирующие мужское и женское начала, новую жизнь, радушие и гостеприимство, намекают и на то, что Гурьевск — центр аграрного округа, где одним из главных предприятий является птицефабрика", — отмечает автор.

В дальнейшем флаг Гурьевского округа будут использовать на зданиях, где расположены органы местного самоуправления, его также можно размещать на зданиях местных предприятий и учреждений, в памятных и значимых местах. Увидеть флаг мы сможем и в дни государственных праздников, торжественных и официальных мероприятий, а также на наградах округа, грамотах и в печатных изданиях.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
2 комментария Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
Зинаида Украинка-Повелительница Инфантильных Мужчинок.
Зинаида Украинка-Повелительница Инфантильных Мужчинок. #
12:32
гарная петушиная бандера-петух то знак русский,вся суть.2 петуха под деревом-красата
Ответить Цитировать
наивный
наивный #
13:13
гарная петушиная бандера-петух то знак русский,вся суть.2 петуха под деревом-красата
ты так не смеши, опасно. я очень долго смеялся. ну ты даешь. и аватарка у тебя супер, похожа на "обама/трапм чмо"..быдло одного теста
Ответить Цитировать

Главные темы дня

Калининградка хочет отсудить у "Резиденции королей" 250 тысяч за сломанную на катке руку
21 февраля 201715:00
  8229 12
Калининградка хочет отсудить у "Резиденции королей" 250 тысяч за сломанную на катке руку
Сотрудница ФСБ, насмерть сбившая ребёнка на ул. Кошевого, пошла под суд
Фото горячей новости
11:28
  3021 0
Синоптики обещают калининградцам мороз и снег на выходных
Фото горячей новости
10:50
  2990 0
В отношении водителя "Мерседеса", выжившего в аварии на трассе Гусев — Нестеров, возбудили дело
Фото горячей новости
10:44
  3076 2
В Калининграде, на нескольких улицах у Преголи, объявили карантин из-за птичьего гриппа
Фото горячей новости
09:13
  3028 3

Лента новостей

Картинка
Отменные блинчики и розыгрыш сертификата на 50 000 рублей: как отметят Масленицу на "Цветном бульваре"
13:13
  263
Картинка
Путин, Медведев, Песков: "Медиалогия" к 23 Февраля опубликовала топ-50 российских мужчин
13:12
  57 0
Картинка
На канале "Карусель" показали выступление калининградских школьников в детской лиге КВН (видео)
13:12
  54 0
Картинка
"О чём говорят мужчины": подборка правильных подарков на 23 февраля
13:05
  1526

Авторские колонки

Фото автора
Артём Юров
профессор БФУ имени Канта
В гости к прадедушке через кротовину: как построить машину времени
  2319 9
Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Через 20 лет Польша проснётся брошенной в нищете колонией Запада
  7963 11
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo