Amnesty International назвала "пакет Яровой" нарушением прав человека
Ирина Яровая. Фото с сайта ru.wikipedia.org
Международная неправительственная организация Amnesty International подвергла резкой критике антитеррористические законы, известные как "пакет Яровой". Об этом сообщает РИА "Новости"
.
В организации считают, что поправки противоречат международным обязательствам России в области прав человека. Правозащитники полагают, что российские власти нарушают право людей на свободу выражения мнений.
Напомним, "пакет Яровой" был принят
в 2016 году. Закон обязал операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписку пользователей.
Также в докладе, подготовленной Amnesty International, говорится о других проблемах, существующих в сфере защиты прав человека. Так, Россия критикуется в нём за пытки, которые применяются к задержанным и осуждённым в СИЗО и колониях.
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