Amnesty International назвала "пакет Яровой" нарушением прав человека

Международная неправительственная организация Amnesty International подвергла резкой критике антитеррористические законы, известные как "пакет Яровой". Об этом сообщает РИА "Новости"

В организации считают, что поправки противоречат международным обязательствам России в области прав человека. Правозащитники полагают, что российские власти нарушают право людей на свободу выражения мнений.

Напомним, "пакет Яровой" был принят в 2016 году. Закон обязал операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписку пользователей.

Также в докладе, подготовленной Amnesty International, говорится о других проблемах, существующих в сфере защиты прав человека. Так, Россия критикуется в нём за пытки, которые применяются к задержанным и осуждённым в СИЗО и колониях.