Актёр калининградского драмтеатра Альберт Арнтгольц сыграет в спектакле в день своего 80-летия

Калининградский актёр Альберт Арнтгольц отметит своё 80-летие участием в спектакле "Лорд Фаунтлерой" в драмтеатре. Об этом сообщила пресс-секретарь учреждения культуры Лидия Пименова.
Спектакль пройдёт в пятницу, 24 февраля. Арнтгольц исполняет в романтической комедии роль Томаса. На сцену драмтеатра, где он сыграл десятки значимых ролей, актёр выходит уже 46 лет.
Альберт Альфонсович Арнтгольц родился 24 февраля 1937 года в Ленинграде. В 1958 году окончил Краснознаменный институт физической культуры и спорта им. В.И. Ленина. Несколько лет Арнтгольц служил на флоте, где любил участвовать в самодеятельности. Постепенно любовь к сцене перевесила, и он стал актером. В 1971 году переехал в Калининград и вошёл в труппу драмтеатра. В 1993 году Указом Президента Российской Федерации Б. Ельцина № 2237 ему было присвоено почётное звание "Заслуженный артист Российской Федерации".
Его жена, актриса Валентина Галич – заслуженная артистка РФ. Они стали родоначальниками театральной династии. Сын Антон – актер Калининградского музыкального театра, дочери Татьяна и Ольга – выпускницы Щепкинского театрального училища, популярные актрисы театра и кино.
Художественный руководитель драмтеатра Михаил Андреев говорит о юбиляре: "Альберт Альфонсович - наш аксакал, актер, всегда имевший свое лицо. Поражает его исполнительское мастерство, воспитанное старой школой и признанное всеми. Но еще больше - чисто человеческие качества: скромность и достоинство, жизнелюбие и оптимизм, преданность профессии и родному театру. Поэтому он до сих пор востребован и очень любим зрителями".
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