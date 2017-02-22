Актёр калининградского драмтеатра Альберт Арнтгольц сыграет в спектакле в день своего 80-летия

Калининградский актёр Альберт Арнтгольц отметит своё 80-летие участием в спектакле "Лорд Фаунтлерой" в драмтеатре. Об этом сообщила пресс-секретарь учреждения культуры Лидия Пименова.

Спектакль пройдёт в пятницу, 24 февраля. Арнтгольц исполняет в романтической комедии роль Томаса. На сцену драмтеатра, где он сыграл десятки значимых ролей, актёр выходит уже 46 лет.

Альберт Альфонсович Арнтгольц родился 24 февраля 1937 года в Ленинграде. В 1958 году окончил Краснознаменный институт физической культуры и спорта им. В.И. Ленина. Несколько лет Арнтгольц служил на флоте, где любил участвовать в самодеятельности. Постепенно любовь к сцене перевесила, и он стал актером. В 1971 году переехал в Калининград и вошёл в труппу драмтеатра. В 1993 году Указом Президента Российской Федерации Б. Ельцина № 2237 ему было присвоено почётное звание " Заслуженный артист Российской Федерации " .

Его жена, актриса Валентина Галич – заслуженная артистка РФ. Они стали родоначальниками театральной династии. Сын Антон – актер Калининградского музыкального театра, дочери Татьяна и Ольга – выпускницы Щепкинского театрального училища, популярные актрисы театра и кино.