"Зима всегда тяжёлая": в приюте для бездомных животных в Калининградской области нечем кормить 115 собак

Калининградский приют для бездомных животных "Тимвилль" не может прокормить своих питомцев. Об этом Клопс.Ru рассказала волонтёр Лариса Макурина.



Из-за январских праздников, на которые калининградцы потратили много денег, сократилось количество пожертвований, перечисляемых гражданами на содержание собак. "Зима всегда тяжёлая, — объяснила Лариса. — У людей нет денег. Каждый месяц многие перечисляют нам с зарплаты сто, пятьсот, тысячу рублей — кто сколько может. А в январе помощи было собрано минимальное количество. Все запасы у нас израсходованы: и корма, и вакцины, и дров, и капель от клещей. В январе даже не обрабатывали собак".



Сегодня в приюте содержится 115 животных — это 45 кг корма, причём волонтёры стараются брать самый дешёвый. В месяц на еду, лекарства, стерилизацию тратится не меньше 90 тысяч рублей. Зоозащитники берут кредиты, чтобы прокормить бывших безнадзорных собак, однако этот лимит тоже исчерпаем. "Тимвилль", как и все остальные приюты для бездомных животных в Калининградской области, существует исключительно на пожертвования и личные средства волонтёров. Работают в нём тоже исключительно энтузиасты, не получающие вознаграждения за свой нелёгкий труд. Сейчас это четыре девушки, которым часто требуется и физическая помощь — например, для постройки дополнительных вольеров, ведь количество обитателей "Тимвилля" увеличивается с каждым днём.

"Я уже боюсь пускать незнакомых людей, даже на субботники, — рассказала Лариса Макурина. — Как кто-нибудь приедет, так потом к забору привязана собака. Просто-напросто подкидывают. Так наш приют не найти, случайно в него не попасть, на общественном транспорте не добраться. Люди побывали здесь, узнали место — и потом привозят".



Тем не менее, как только погода наладится, волонтёры вынуждены будут объявить субботник для желающих, ведь вчетвером невозможно поставить столбы для новых вольеров, вычистить территорию от накопившейся за время оттепели грязи, обработать помещения для собак. Дополнительные сложности создаёт то, что "Тимвилль" переехал из пос. Славянское, где располагался раньше, и теперь находится в 65 км от Калининграда — не каждый туда доберётся.