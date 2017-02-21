Ярошук рассказал, почему писатель Гришковец переехал в Калининград
Евгений Гришковец. Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Глава Калининграда Александр Ярошук объяснил, почему режиссёр, драматург, писатель Евгений Гришковец переехал жить в Калининград. Об этом мэр рассказал журналистам после оперативного совещания в администрации областного центра во вторник, 21 февраля.
"Я Гришковца спрашиваю: "Слушай, а почему ты вообще Калининград выбрал?". Он мне отвечает, что три года этим вопросом занимался: "Я поехал в Питер, в Москву — не моё. Суета эта. Я писатель, поэтому мне надо, чтобы была экология, чтобы радовало глаз, мне надо было ходить, гулять, мне нужно было море, заливы. Вот и выбрал Калининград", — рассказал Ярошук. — Он ездит по всей стране и с удовольствием возвращается в Калининград, закрывается и начинает здесь творить, писать".
Напомним, в начале прошлого месяца писатель и почётный гражданин Калининграда Евгений Гришковец жёстко раскритиковал
вышедший на экраны в конце 2016 года фильм "Викинг" режиссёра Андрея Кравчука.
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