Ярошук рассказал, почему писатель Гришковец переехал в Калининград

Глава Калининграда Александр Ярошук объяснил, почему режиссёр, драматург, писатель Евгений Гришковец переехал жить в Калининград. Об этом мэр рассказал журналистам после оперативного совещания в администрации областного центра во вторник, 21 февраля.



"Я Гришковца спрашиваю: "Слушай, а почему ты вообще Калининград выбрал?". Он мне отвечает, что три года этим вопросом занимался: "Я поехал в Питер, в Москву — не моё. Суета эта. Я писатель, поэтому мне надо, чтобы была экология, чтобы радовало глаз, мне надо было ходить, гулять, мне нужно было море, заливы. Вот и выбрал Калининград", — рассказал Ярошук. — Он ездит по всей стране и с удовольствием возвращается в Калининград, закрывается и начинает здесь творить, писать".