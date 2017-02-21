Ярошук: Должники по коммунальным платежам ездят на "Лексусах"

Глава Калининграда посетовал на то, что владельцы дорогих автомобилей часто имеют задолженности по транспортному налогу и за коммунальные услуги. Об этом Александр Ярошук рассказал журналистам после оперативного совещания в администрации во вторник, 21 февраля.



"Я понимаю всё. Люди (должники — Прим. ред.) ко мне на личный приём приходят в разных жизненных ситуациях: детей много, родители ушли из жизни... Их понять можно. Делаем рассрочку, пытаемся помочь. Другое дело, когда машины у людей, причём недешёвые — "Лексусы", "Мерседесы", а они имеют такие огромные задолженности. Хочу обратиться к таким людям: мы от слов переходим к делу. Если не будете платить, то рано или поздно ваша машина окажется на стоянке, и вы не сможете ею пользоваться", — пригрозил градоначальник.



Ранее стало известно, что долги населения перед МП "Калининградтеплосеть" за год (с 1 февраля 2016 года по 1 февраля 2017 года) выросли практически на 100 миллионов рублей. Общая же дебетовая задолженность предприятия на 1 февраля 2017 года составила порядка 1,3 млрд рублей.