Житель Гусева проведёт восемь лет в колонии за хранение и продажу дезоморфина

В Гусеве вынесли приговор местному жителю, хранившему и продававшему дезоморфин. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В феврале 2016 года полицейские нашли в машине подсудимого почти 200 миллиграммов дезоморфина. Наркотик изъяли, а владельца автомобиля задержали. Выяснилось, что месяцем ранее он незаконно продал около 80 миллиграммов вещества за три тысячи рублей.

Действия подсудимого квалифицировали как незаконный сбыт и хранение наркотических веществ в значительном размере. К смягчающим обстоятельствам отнесли признание вины, раскаяние в содеянном и состояние здоровья виновного. Суд приговорил жителя Гусева к восьми с половиной годам исправительной колонии строгого режима.