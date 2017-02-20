Житель Гусева проведёт восемь лет в колонии за хранение и продажу дезоморфина
В Гусеве вынесли приговор местному жителю, хранившему и продававшему дезоморфин. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
В феврале 2016 года полицейские нашли в машине подсудимого почти 200 миллиграммов дезоморфина. Наркотик изъяли, а владельца автомобиля задержали. Выяснилось, что месяцем ранее он незаконно продал около 80 миллиграммов вещества за три тысячи рублей.
Действия подсудимого квалифицировали как незаконный сбыт и хранение наркотических веществ в значительном размере. К смягчающим обстоятельствам отнесли признание вины, раскаяние в содеянном и состояние здоровья виновного. Суд приговорил жителя Гусева к восьми с половиной годам исправительной колонии строгого режима.
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