В Калининграде гость украл у пенсионера 200 тысяч рублей

В Калининграде 38-летний местный житель украл у пенсионера почти 200 тысяч рублей, будучи у него в гостях. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



В день происшествия 70-летний житель Калининграда употреблял алкоголь с тремя малознакомыми мужчинами в своей квартире. По предварительным данным, один из гостей ушёл в другую комнату, чтобы отдохнуть. Там злоумышленник обнаружил 199 тысяч рублей. Он украл деньги, попрощался с хозяином и ушёл.



Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался ранее судимый 38-летний калининградец. В его отношении возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").