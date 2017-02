"Больно на это смотреть": калининградцы провалились на шоу "Минута славы" (видео)

Певица и танцор из Калининграда приняли участие в проекте "Минута славы", но не прошли дальше первого испытания. Выпуск с калининградцами вышел в эфир в субботу, 18 февраля.

23-летняя Яна Глушак рассказала, что посвящает выступление своим родным. Она уверена, что несмотря на чёрные полосы, надо двигаться вперёд и всегда верить в лучшее. На проекте Яна выступилв с песней "And I am telling you", но жюри не оценило номер. Владимир Познер заявил, что слишком хорошо знает джаз и блюз для того, чтобы поставить положительную оценку, и добавил, что был готов выйти из зала. Рената Литвинова сказала, что певица фальшивит. Благосклонно о выступлении отозвался лишь Сергей Светлаков: он пригласил Яну несколько раз спеть в его ресторане.

18-летний танцор Илья Зиневич, предпочитающий импровизацию, выступил в жанре "флексинг", удивив жюри своей гибкостью: Литвинова даже попросила посмотреть часть номера поближе. Впрочем, Познера номер не впечатлил: он заявил, что ему было больно смотреть на выступление, и человеческая анатомия не приспособлена для таких движений.