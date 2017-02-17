В Калининграде увольняют директора школы №24, родители собирают подписи в его защиту

Комитет по образованию горадминистрации решил уволить директора школы № 24 Валерия Акимова. Родители учащихся пытаются отстоять руководителя и утверждают, что только ради него многие возили детей именно в это учебное заведение.

Родители возили детей из других районов

Калининградка Ольга Колоколова, учившаяся в школе № 24 на улице Пионерской, говорит, что помнит не лучшие её времена. За последние несколько лет учебное заведение преобразилось, был организован кадетский корпус. Здесь учится её сын.

— Во вторник родительскому комитету сообщили, что директор уволен без объявления причин. Мы собрали 40 подписей, но их ещё больше может быть. Все очень хорошо относятся к Валерию Ильичу. Я тоже училась в этой школе, ещё при царе горохе. То, что было тогда, и то, что сейчас, — небо и земля. Многие ведь из других районов возят сюда детей, — рассказывает родительница.

Ольга Степанова тоже утверждает, что в школе при Акимове навели порядок: "Привела детей именно в 24-ю школу, несмотря на то что исаковская школа была ближе к дому. Хорошее впечатление директор произвёл, внушил доверие".

Одна из родительниц вспоминает, что Акимов всегда жёстко обходился с курильщиками, а на территории школы было сложно найти закуток, где устраивали бы перекуры старшеклассники. Вообще, уверяют женщины, в школе царили порядок и дисциплина, поэтому, когда родителям сообщили об увольнении директора, для них это стало неожиданностью.

Самого Валерия Акимова поставили перед фактом в начале февраля. В конце декабря с ним был перезаключён трудовой договор, а уже 7 февраля — подписан приказ о его увольнении за подписью председателя комитета по образованию администрации города Татьяны Петуховой. Документ предполагал увольнение с 17 февраля, но сейчас Валерий Ильич находится на больничном. В приёмной со СМИ общаться не желают и жёстко обрубают: "Акимов уволен, но сейчас находится в больнице".

Без объяснения причин

Акимова уволили на основании п. 2 ст. 278 Трудового кодекса — "Принятие уполномоченным органом решения о прекращении трудового договора". "Мне пояснили, что это не наказание, но такое решение было принято. Причин не объявили", — рассказывает во время телефонного разговора Валерий Акимов. С начала февраля он находится на больничном.

"Был психологически готов к тому, что всё идет к увольнению. Было предчувствие. Началось всё с неожиданного появления в школе контрольно-ревизионной комиссии. Не знаю, связано ли это, но мысли такие есть. В конце ноября они проверку завершили, но ничего "криминального" не нашли, выписали акт на устранение", — продолжает директор.

По словам Валерия Акимова, уже в январе ему шепнули, что кто-то очень не хочет видеть его в школе. "Это, вероятно, связано с кадетским корпусом. Сначала сгоряча подумал, что есть политическая подоплёка, но пока всё равно окончательного понимания нет", — говорит он. Говоря о "политической подоплёке", Валерий Акимов имеет в виду своё участие в сентябрьских выборах в горсовет депутатов от партии "Великое Отечество" и как представителя проекта "Народный кандидат".

В комитете по образованию администрации Калининграда настаивают, что расторжение трудового договора "не связано с политическими убеждениями руководителя образовательного учреждения".



На поддержку преподавательского коллектива директор не рассчитывает, хотя многие стараются его подбодрить. "Коллектив — это всё-таки люди подневольные, надо понимать. Подобные ситуации за 19 лет работы в сфере образования я видел часто. Обычно люди уходят в сторону: всё-таки своя рубашка ближе к телу. Я не мальчик для битья и буду вынужден защищаться", — говорит Акимов.