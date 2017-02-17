В Калининграде
В Калининграде
+5 °C
днем
0 °C
ночью
17 февраля 2017 г. 16:54
67 354 пользователей
за 24 часа на сайте
58.09 +0.49
Курс ММВБ на 17 февраля 2017, 16:00
61.87 +0.43
Курс ММВБ на 17 февраля 2017, 16:00
14.08 0.0
Курс ЦБ на 18 февраля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

В Калининграде увольняют директора школы №24, родители собирают подписи в его защиту

Автор: Мария Гоменюк-Кравцова
13:43
  3819 1
  • Фото с сайта школы №24
Фото с сайта школы №24
Комитет по образованию горадминистрации решил уволить директора школы № 24 Валерия Акимова. Родители учащихся пытаются отстоять руководителя и утверждают, что только ради него многие возили детей именно в это учебное заведение.

Родители возили детей из других районов

Калининградка Ольга Колоколова, учившаяся в школе № 24 на улице Пионерской, говорит, что помнит не лучшие её времена. За последние несколько лет учебное заведение преобразилось, был организован кадетский корпус. Здесь учится её сын. 
 
— Во вторник родительскому комитету сообщили, что директор уволен без объявления причин. Мы собрали 40 подписей, но их ещё больше может быть. Все очень хорошо относятся к Валерию Ильичу. Я тоже училась в этой школе, ещё при царе горохе. То, что было тогда, и то, что сейчас, — небо и земля. Многие ведь из других районов возят сюда детей, — рассказывает родительница. 
 
Ольга Степанова тоже утверждает, что в школе при Акимове навели порядок: "Привела детей именно в 24-ю школу, несмотря на то что исаковская школа была ближе к дому. Хорошее впечатление директор произвёл, внушил доверие". 
 
Одна из родительниц вспоминает, что Акимов всегда жёстко обходился с курильщиками, а на территории школы было сложно найти закуток, где устраивали бы перекуры старшеклассники. Вообще, уверяют женщины, в школе царили порядок и дисциплина, поэтому, когда родителям сообщили об увольнении директора, для них это стало неожиданностью.
 
Самого Валерия Акимова поставили перед фактом в начале февраля. В конце декабря с ним был перезаключён трудовой договор, а уже 7 февраля — подписан приказ о его увольнении за подписью председателя комитета по образованию администрации города Татьяны Петуховой. Документ предполагал увольнение с 17 февраля, но сейчас Валерий Ильич находится на больничном. В приёмной со СМИ общаться не желают и жёстко обрубают: "Акимов уволен, но сейчас находится в больнице". 

Без объяснения причин

Акимова уволили на основании п. 2 ст. 278 Трудового кодекса —  "Принятие уполномоченным органом решения о прекращении трудового договора". "Мне пояснили, что это не наказание, но такое решение было принято. Причин не объявили", — рассказывает во время телефонного разговора Валерий Акимов. С начала февраля он находится на больничном. 
 
"Был психологически готов к тому, что всё идет к увольнению. Было предчувствие. Началось всё с неожиданного появления в школе контрольно-ревизионной комиссии. Не знаю, связано ли это, но мысли такие есть. В конце ноября они проверку завершили, но ничего "криминального" не нашли, выписали акт на устранение", — продолжает директор.
 
По словам Валерия Акимова, уже в январе ему шепнули, что кто-то очень не хочет видеть его в школе. "Это, вероятно, связано с кадетским корпусом. Сначала сгоряча подумал, что есть политическая подоплёка, но пока всё равно окончательного понимания нет", — говорит он. Говоря о "политической подоплёке", Валерий Акимов имеет в виду своё участие в сентябрьских выборах в горсовет депутатов от партии "Великое Отечество" и как представителя проекта "Народный кандидат". 
 
В комитете по образованию администрации Калининграда настаивают, что расторжение трудового договора "не связано с политическими убеждениями руководителя образовательного учреждения".
 
На поддержку преподавательского коллектива директор не рассчитывает, хотя многие стараются его подбодрить. "Коллектив — это всё-таки люди подневольные, надо понимать. Подобные ситуации за 19 лет работы в сфере образования я видел часто. Обычно люди уходят в сторону: всё-таки своя рубашка ближе к телу. Я не мальчик для битья и буду вынужден защищаться", — говорит Акимов.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
1 комментарий Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
Tanya Tatina
Tatina Tanya #
15:59
Если не ошибаюсь,это та Татьяна Петухова - ПРОТИВНИЦА возврата к "лучшим традициям советской школы"? Может здесь кроется причина сего увольнения В.Акимова? Жаль...                                                        Валерий Акимов когда-то преподавал в ШИЛИ. Ребята тянулись к нему. Лучшие впечатления о нем, как об учителе и человеке))
Ответить Цитировать

Главные темы дня

"Я тебя сейчас убью!": калининградец на иномарке сбил женщину-пристава, не желая отдавать машину
16 февраля 201717:59
  13831 12
"Я тебя сейчас убью!": калининградец на иномарке сбил женщину-пристава, не желая отдавать машину
В Гданьске моряк прыгнул под колёса поезда, чтобы спасти упавшего с платформы мужчину (видео)
Фото горячей новости
13:32
  4550 2
В Светлогорске пройдёт турнир по хоккею с шайбой
Фото горячей новости
13:30
  2178
В администрации объяснили увеличение платы за тепло у жителей домов с установленными теплосчётчиками
Фото горячей новости
12:40
  3966 1
Приставы арестовывают машины калининградцев за долги по транспортному налогу от трёх тысяч рублей
Фото горячей новости
11:31
  3843 2

Лента новостей

Картинка
Свобода слова или подсудное дело: калининградцы о том, можно ли критиковать коллег в соцсетях
16:50
  22 0
Картинка
Звезда Instagram София Казакова из Калининграда рассказала о своём участии в реалити-шоу "Инстаграмщицы"
16:42
  137 0
Картинка
"Твой Бро": почему молодые люди переезжают из Москвы в провинцию
16:22
  218 0
Картинка
Под Ладушкином на пятые сутки вытащили из-подо льда внедорожник и эвакуатор (видео)
16:20
  599 0

Авторские колонки

Фото автора
Артём Юров
профессор БФУ имени Канта
В гости к прадедушке через кротовину: как построить машину времени
  1601 5
Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Через 20 лет Польша проснётся брошенной в нищете колонией Запада
  6663 10
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo