В администрации объяснили увеличение платы за тепло у жителей домов с установленными теплосчётчиками

У жителей некоторых домов в Калининграде, где перед отопительным сезоном были установлены общедомовые приборы учёта, плата за услугу выросла в 1,5-2 раза. В администрации города рассказали, по какой причине это произошло.



В домах с установленными теплосчётчиками оплата отопления производится не по нормативам, а исходя из показаний общедомовых приборов учёта. Данные в Теплосеть передают управляющие компании. Они должны также следить за корректностью работы приборов.



"Сам по себе теплосчётчик не может гарантировать экономию. Он лишь фиксирует потребленную энергию, также как и электросчётчик считает потраченные киловатты", — сказали в мэрии. Если в доме не утеплён фасад, установлены старые окна в подъездах, не отремонтированы отопительные трубы, то происходят большие теплопотери. Каждая такая гигакалория попадает в квитанции жильцов.



Жителям, которые недовольны повышением оплаты, в мэрии посоветовали обращаться в управляющие компании, чтобы они принимали меры по энергосбережению. После устранения теплопотерь суммы в счетах уменьшатся.