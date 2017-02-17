В администрации объяснили увеличение платы за тепло у жителей домов с установленными теплосчётчиками

У жителей некоторых домов в Калининграде, где перед отопительным сезоном были установлены общедомовые приборы учёта, плата за услугу выросла в 1,5-2 раза. В администрации города рассказали, по какой причине это произошло.
В домах с установленными теплосчётчиками оплата отопления производится не по нормативам, а исходя из показаний общедомовых приборов учёта. Данные в Теплосеть передают управляющие компании. Они должны также следить за корректностью работы приборов.
"Сам по себе теплосчётчик не может гарантировать экономию. Он лишь фиксирует потребленную энергию, также как и электросчётчик считает потраченные киловатты", — сказали в мэрии. Если в доме не утеплён фасад, установлены старые окна в подъездах, не отремонтированы отопительные трубы, то происходят большие теплопотери. Каждая такая гигакалория попадает в квитанции жильцов.
Жителям, которые недовольны повышением оплаты, в мэрии посоветовали обращаться в управляющие компании, чтобы они принимали меры по энергосбережению. После устранения теплопотерь суммы в счетах уменьшатся.
Установку теплосчетчиков перед отопительным сезонов в Калининграде завершили
в октябре 2016 года. Калининградцы, в домах которых не установлены общедомовые приборы учёта тепла оплачивают счета, которые рассчитывают исходя из специальных нормативов.
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