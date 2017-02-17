BBC снял фильм о российских футбольных болельщиках

Массовые беспорядки при столкновении российских и британских болельщиков во время Евро-2016. Скриншот видеозаписи с youtube.com/BombTV

Телеканал BBC выпустил в эфир телевизионный фильм Алекса Стокли о российских футбольных фанатах. Об этом пишет ТАСС



Документальный фильм "Армия российских хулиганов" посвящён столкновениям российских и английских болельщиков во время чемпионата Европы по футболу 2016 года, когда в драках пострадали десятки подданных Великобритании, некоторые были госпитализированы.



Основная мысль фильма в том, что россияне готовятся к новым столкновениям с британцами во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Режиссёр встретился с фанатами из наиболее известных группировок — например, "Орловские мясники" и "Гладиаторы", снял тренировки и отборочные бои болельщиков. Некоторые из них признали, что именно англичане — главная цель их агрессии.