BBC снял фильм о российских футбольных болельщиках
Массовые беспорядки при столкновении российских и британских болельщиков во время Евро-2016. Скриншот видеозаписи с youtube.com/BombTV
Телеканал BBC выпустил в эфир телевизионный фильм Алекса Стокли о российских футбольных фанатах. Об этом пишет ТАСС
.
Документальный фильм "Армия российских хулиганов" посвящён столкновениям российских и английских болельщиков во время чемпионата Европы по футболу 2016 года, когда в драках пострадали десятки подданных Великобритании, некоторые были госпитализированы.
Основная мысль фильма в том, что россияне готовятся к новым столкновениям с британцами во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Режиссёр встретился с фанатами из наиболее известных группировок — например, "Орловские мясники" и "Гладиаторы", снял тренировки и отборочные бои болельщиков. Некоторые из них признали, что именно англичане — главная цель их агрессии.
Напомним, во время Евро-2016 в результате столкновений пострадали 35 человек, один находился
в крайне тяжёлом состоянии.
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