Ярошук: Мужики — это не козлы, это трудяги

Глава Калининграда рассказал о том, насколько тяжело быть мужчиной, отметив, что это большая ответственность. Такое заявление он сделал в пятницу, 17 февраля, в эфире программы "С добрым утром, Ярошук" на радиостанции "Комсомольская правда — Калининград", рассуждая о предстоящем Дне защитника Отечества.



Мэр добавил, что отмечает этот праздник каждый год со своими друзьями, с теми, с кем учился и служил на Северном флоте. Ярошук уточнил, что все эти годы поддерживает контакт с флотом, встречается, общается и помогает чем может.

Мужики — это не козлы, это трудяги. В большей степени люди ответственные. Понятно, в каждой семье не без урода. Мужики — это основа всех основ. Это глава семьи прежде всего. Это большая ответственность. Нас мало, а женщины ещё и дольше живут: они поплакали, покричали, забыли и побежали, а мы ходим, грузимся, в итоге меньше живём на 10—15 лет, — сказал Ярошук.

Глава Калининграда также добавил, что во время предстоящей масленичной недели считает важной подготовку к Великому посту. По словам градоначальника, во время поста ограничивать себя в еде полезно для тела, но важнее думать о душе.

Мы все грешники на этой земле. Кто-то больше, кто-то меньше — неважно. Осознание, что ты грешен, — это первый шаг, а если покаешься, попросишь прощения у близких, то сразу легче на душе становится, — признался Ярошук.