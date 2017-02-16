Калининградские власти будут публиковать подробную информацию о выданных разрешениях на строительство

Власти Калининградской области планирует начать публиковать подробную информацию о выданных разрешениях на строительство с 17 февраля 2017 года. Об этом Клопс.Ru сообщил врио вице-премьера регионального правительства Гарри Гольдмана в четверг, 16 февраля.

"Согласно законодательству мы публикуем только реестр. Но Антон Андреевич (Антон Алиханов, врио губернатора Калининградской области) дал поручение максимально расширить этот реестр. Соответственно там будет информация о застройщике, месте размещения строительства и технические характеристики объекта", — рассказал Гарри Гольдман.

Врио вице-премьера добавил, что подробная информация о выданных разрешениях на строительство будет также размещаться на сайте регионального Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию. Планируется, что обновлённый реестр заработает уже в пятницу, 17 февраля 2017 года.