Калининградские власти будут публиковать подробную информацию о выданных разрешениях на строительство
Власти Калининградской области планирует начать публиковать подробную информацию о выданных разрешениях на строительство с 17 февраля 2017 года. Об этом Клопс.Ru сообщил врио вице-премьера регионального правительства Гарри Гольдмана в четверг, 16 февраля.
"Согласно законодательству мы публикуем только реестр. Но Антон Андреевич (Антон Алиханов, врио губернатора Калининградской области) дал поручение максимально расширить этот реестр. Соответственно там будет информация о застройщике, месте размещения строительства и технические характеристики объекта", — рассказал Гарри Гольдман.
Врио вице-премьера добавил, что подробная информация о выданных разрешениях на строительство будет также размещаться на сайте регионального Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию. Планируется, что обновлённый реестр заработает
уже в пятницу, 17 февраля 2017 года.
"Согласно законодательству мы публикуем только реестр. Но Антон Андреевич (Антон Алиханов, врио губернатора Калининградской области) дал поручение максимально расширить этот реестр. Соответственно там будет информация о застройщике, месте размещения строительства и технические характеристики объекта", — рассказал Гарри Гольдман.
Напомним, 24 ноября 2016 года Калининградская областная дума шестого созыва одобрила
передачу полномочий по выдаче разрешений на строительство от муниципалитетов региональному правительству. При этом Антон Алиханов заверил, что у областных властей есть возможности повлиять, например, на точечную застройку Калининграда.
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