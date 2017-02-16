Облдума приняла закон, обязывающий чиновников отчитываться об активности в интернете

Калининградская областная дума поддержала законопроект, который обязывает чиновников отчитываться о постах в интернете. За данное решение проголосовало большинство депутатов регионального парламента в четверг, 16 февраля.

Теперь претенденты на госслужбу обязаны предоставлять сведения об адресах сайтов, на которых они размещали общедоступную информацию за три предыдущих календарных года. А гражданские служащие — ежегодно за календарный год не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным. Соответствующий федеральный закон был принят в 2016 году. Речь в основном идёт о страницах в социальных сетях.

Напомним, что внести изменения в закон о муниципальной службе в регионе предложил врио министра по муниципальному развитию и внутренней политике Максим Коломиец. В региональном кабинете министров отметили, что областной закон привели в соответствие с федеральным законодательством.