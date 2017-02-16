Бизнес-омбудсмен заявил об увеличении числа рейдерских захватов в 2016 году
Георгий Дыханов. Фото с официального сайта бизнес-омбудсмена
Уполномоченный по правам предпринимателей Калининградской области заявил об увеличении рейдерских захватов в 2016 году. Об этом Георгий Дыханов сообщил в четверг, 16 февраля, во время шестого заседания регионального парламента.
Бизнес-омбудсмен рассказал, что в прошлом году удалось предотвратить один прямой и два косвенных рейдерских захвата. При этом в 2015 году таких случаев было меньше.
"Меня удивляет, что в 2016 году было много жалоб на рейдерство и коррупцию. Не все жалобы подтвердились, но они были", — сообщил Дыханов. Уполномоченный по правам предпринимателей рассказал, что участие в рейдерских захватах принимают коррумпированные сотрудники правоохранительных органов.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.