Бизнес-омбудсмен заявил об увеличении числа рейдерских захватов в 2016 году

Уполномоченный по правам предпринимателей Калининградской области заявил об увеличении рейдерских захватов в 2016 году. Об этом Георгий Дыханов сообщил в четверг, 16 февраля, во время шестого заседания регионального парламента.



Бизнес-омбудсмен рассказал, что в прошлом году удалось предотвратить один прямой и два косвенных рейдерских захвата. При этом в 2015 году таких случаев было меньше.



"Меня удивляет, что в 2016 году было много жалоб на рейдерство и коррупцию. Не все жалобы подтвердились, но они были", — сообщил Дыханов. Уполномоченный по правам предпринимателей рассказал, что участие в рейдерских захватах принимают коррумпированные сотрудники правоохранительных органов.