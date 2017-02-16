Ревин: Власти Калининграда самовольно увеличили в 10 раз нормы загрязнения воздуха в Прибрежном

Власти Калининграда по своему усмотрению регулируют допустимые нормы загрязнения воздуха в Прибрежном. Об этом в четверг, 16 февраля, во время заседания облдумы заявил депутат от КПРФ Игорь Ревин.

"В 2014 году были установлены газоанализаторы. Казалось бы, дело хорошее, но что делают чиновники? Они на своём сайте дают информацию, но сами регулируют допустимый уровень концентраций. Если раньше было пять миллиграммов на кубический метр, то с января 2017 года этот показатель увеличили в 10 раз", — заявил Игорь Ревин.



Он призвал решить эту проблему в срочном порядке. В противном случае, по его словам, местные жители в знак протеста перекроют федеральную трассу.