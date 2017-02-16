Ревин: Власти Калининграда самовольно увеличили в 10 раз нормы загрязнения воздуха в Прибрежном

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Романов: Количество калининградцев, выезжающих за продуктами в Польшу, сократилось в разы
15 февраля 201719:37
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"В 2014 году были установлены газоанализаторы. Казалось бы, дело хорошее, но что делают чиновники? Они на своём сайте дают информацию, но сами регулируют допустимый уровень концентраций. Если раньше было пять миллиграммов на кубический метр, то с января 2017 года этот показатель увеличили в 10 раз", — заявил Игорь Ревин.
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