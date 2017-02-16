Минфин пересмотрит размер минимальной розничной цены на водку

Вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий в правительстве вопросы алкогольной отрасли, поручил Минфину пересмотреть размер минимальной розничной цены на водку. Об этом сообщает газета "Известия".



Заместитель председателя правительства считает, что стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра должна начинаться от 219 рублей, а не от 205 рублей, предложенных ранее Минфином. Подобное повышение учитывает уровень инфляции и рост ставки акциза.



В настоящее время минимальная стоимость водки составляет 190 рублей. Согласно данным источника издания, близкого к руководству Росалкогольрегулирования, оптимальная минимальная стоимость водки должна быть не менее 240-260 рублей. В 2014 году она составляла 220 рублей и была "несправедливо заниженной". Инфляция с тех пор составила 17%. Повышались и акцизы. В 2016 году минимальную стоимость водки установили в 190 рублей.



Ранее сообщалось, что Минфин Ранее сообщалось, что Минфин установил минимальную цену на водку на уровне в 205 рублей, на коньяк — 371 рубль. Отпускная стоимость водки у производителей не должна быть менее 173 рублей, а коньяка — 314 рублей.