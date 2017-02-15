Романов: Количество калининградцев, выезжающих за продуктами в Польшу, сократилось в разы

Количество жителей Калининградской области, выезжающих в Польшу за продуктами, сократилось в несколько раз. Такое мнение во время прямого эфира программы "Авторитет с Еленой Воловой" на радио "Комсомольская правда Калиниград" высказал председатель совета директоров ЗАО "Залесское молоко", член правления РСПП Андрей Романов в среду, 15 февраля.
"Люди продолжают выезжать, но их количество сократилось в разы даже до отмены МПП. При этом, если в Польше смотрят на цены, то в Литве не очень дёшево, но качество выше", — заметил Романов.
Романов не стал сравнивать качество продуктов Калининградской области с польскими и литовскими. Однако отметил, что мясная продукция региональных компаний стала стоить намного дешевле, чем зарубежных производителей.
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