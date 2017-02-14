Дань ностальгии: Nokia внось займётся выпуском модели 3310
Фото с сайта en.wikipedia.org
Финский бренд Nokia возобновит производство телефонов модели 3310. Об этом сообщает РИА Новости
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По заявлениям представителей компании, телефон рассчитан на людей, ностальгирующих по легендарной модели 2000 года, и сохранит её лучшие черты. Он будет долго работать без подзарядки и получит практически неуязвимый корпус.
Предполагается, что аппарат будет представлен общественности в конце февраля. Ожидаемая розничная цена - 59 евро.
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