Кропоткин: Для нового мини-рынка на ул. К.Маркса уже есть проект
Для нового мини-рынка на ул.Карла Маркса уже есть проект. Об этом в среду журналистам сообщил председатель городского совета депутатов Андрей Кропоткин.
По его словам, в ближайшее время нынешние торговые палатки снесут, а на их месте организуют современный мини-рынок.
Напомним, власти Калининграда анонсировали
изменения на торговой площадке на ул. Карла Маркса еще в 2014 году. Тогда глава города обещал вместо стихийных вагончиков построить небольшой торговый центр.
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