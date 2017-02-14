Кропоткин: Для нового мини-рынка на ул. К.Маркса уже есть проект

Для нового мини-рынка на ул.Карла Маркса уже есть проект. Об этом в среду журналистам сообщил председатель городского совета депутатов Андрей Кропоткин.

По его словам, в ближайшее время нынешние торговые палатки снесут, а на их месте организуют современный мини-рынок.