Алиханов о строительстве ФОКа на Аллее Смелых: Ни одного рабочего нет, двери закрыты
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов раскритиковал темпы строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на Аллее Смелых. Он рассказал о них во вторник, 14 февраля, во время рабочего выезда в Багратионовск.
"Обещают сдать ФОК в марте. Но сегодня там ни одного человека на стройке нет, двери закрыты", — заявил Алиханов.
Глава региона отметил, что не понимает, чего добивается директор строительной компании "Даль-Балтикстрой" Иван Грибов своим трудом. Власти Калининградской области, по словам Алиханова, пока не планируют разрывать контракт с фирмой.
Ранее из-за срыва сроков строительства ФОКа на Аллее Смелых был уволен
врио министра спорта Игорь Белоус. ООО "Даль-Балтикстрой" сорвало введение в эксплуатацию детского сада в Черняховске на 292 места.
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