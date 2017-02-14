Алиханов о строительстве ФОКа на Аллее Смелых: Ни одного рабочего нет, двери закрыты

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов раскритиковал темпы строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на Аллее Смелых. Он рассказал о них во вторник, 14 февраля, во время рабочего выезда в Багратионовск.

"Обещают сдать ФОК в марте. Но сегодня там ни одного человека на стройке нет, двери закрыты", — заявил Алиханов.

Глава региона отметил, что не понимает, чего добивается директор строительной компании "Даль-Балтикстрой" Иван Грибов своим трудом. Власти Калининградской области, по словам Алиханова, пока не планируют разрывать контракт с фирмой.