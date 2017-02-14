Министр природных ресурсов РФ: В Калининградской области разработают схему решения "мусорной" проблемы
Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сообщил, что в Калининградской области будет разработана дорожная карта по решению "мусорной" проблемы. Об этом сообщает
газета "Известия".
Калининград попал в число 25 регионов страны, в которых работа по переходу на новую систему обращения с отходами началась раньше, чем в остальных субъектах России. В этих регионах уже утверждены территориальные схемы и ведётся подготовка к отбору регионального оператора по обращению с ТКО. В документе прописаны все источники образования отходов, их количество, показатели по переработке, обезвреживанию и размещению.
Ранее сообщалось
, что Калининградская область готова перейти на новую систему обращения с отходами. Процедуры по переходу на неё должны завершиться до 1 января 2019 года.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.