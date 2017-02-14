Министр природных ресурсов РФ: В Калининградской области разработают схему решения "мусорной" проблемы

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сообщил, что в Калининградской области будет разработана дорожная карта по решению "мусорной" проблемы. Об этом сообщает газета "Известия".



Калининград попал в число 25 регионов страны, в которых работа по переходу на новую систему обращения с отходами началась раньше, чем в остальных субъектах России. В этих регионах уже утверждены территориальные схемы и ведётся подготовка к отбору регионального оператора по обращению с ТКО. В документе прописаны все источники образования отходов, их количество, показатели по переработке, обезвреживанию и размещению.