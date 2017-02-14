ВЦИОМ: мнения россиян о признании гомеопатии лженаукой разделились поровну

Мнения россиян о признании гомеопатии лженаукой и предложении запретить её в государственных больницах и не продавать в аптеках под видом лекарств разделились поровну. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого ВЦИОМ.



Определение понятию "гомеопатия" смогли дать 46% опрошенных. 46% из них поддерживают предложение РАН. Против инициативы высказались 46% респондентов. 57% тех, кто не согласен с предложением о признании гомеопатии лженаукой, применяли такие препараты. Эффективность таких лекарств отметили 74% россиян.



При этом большинство россиян (45%), давших определение гомеопатии, заявили о неэффективности таких препаратов. Об их эффективности сказали 32% граждан указанной группы.

Опрос проводился 8-9 февраля. Всего на вопросы ответили 1200 жителей России.



Ранее в Российской академии наук Ранее в Российской академии наук сообщили , что считают гомеопатию лженаукой. В РАН подготовили документ с утверждением, что лечение сверхмалыми дозами препаратов не имеет научного обоснования. Гомеопатические препараты предложено изъять из государственных больниц.