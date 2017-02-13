В Минсельхозе заявили об ухудшении качества зерна в России
Заместитель министра сельского хозяйства России Евгений Громыко заявил, что в стране ухудшилось качество зерна. Об этом сообщает
RNS.
Замминистра рассказал на совещании в Совете Федерации, что после реформирования Академии наук Минсельхоз оказался без фундаментальной науки по многим направлениям, в числе которых и определение качества зерна и продуктов его переработки.
"С момента исчезновения хлебной инспекции мы видим скатывание вниз по этим показателям, а именно качество производства зерна. Либерализация и демократия в подходах к производству не принесли желаемого результата. Бизнес выбирает то, что можно продать: продается "четверка" (4-й класс пшеницы — Прим. ред.) — и слава богу", — сказал Громыко.
Замминистра отметил, что у фермеров нет "больших стимулов" для производства высококачественного зерна. Такие стимулы должны появиться у государства. Громыко заявил, что нужно изменить подход к качеству производимой продукции. При этом, по словам представителя Минсельхоза, неважно, о какой именно продукции идёт речь.
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