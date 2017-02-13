Слабость и страх: двухлетнему Паше из Советска срочно требуется донор костного мозга

Двухлетнему Паше Манукову из Советска, который страдает от заболевания крови, срочно требуется донор костного мозга и деньги на операцию. Об этом сообщается на сайте благотворительного фонда "Верю в чудо".
Диагноз "острый лимфобластный лейкоз" Паше поставили в ноябре 2016 года. До этого все плановые осмотры у участкового педиатра проходили без проблем. Только когда мальчику исполнился годик, очередной анализ крови показал, что с его здоровьем что-то не так. Через несколько месяцев Пашу обследовали в Калининграде, и после подтверждения диагноза началось лечение. Два курса химиотерапии дали побочное явление — интоксикацию организма лекарством, из-за чего мальчик перестал спать по ночам.
"Паше очень тяжело даётся госпитализация. Он всегда был таким активным, едва мог усидеть на месте. А теперь приходится лежать под капельницами… Чувствуется слабость, перепады настроения, страх. Мы очень надеемся, что победим болезнь и сможем забыть об этом кошмаре…" — приводит слова матери мальчика фонд.
Паше необходима трансплантация клеток костного мозга. Анализы крови — для подтверждения диагноза, а затем и на родство клеток для потенциальных доноров, которыми могли стать члены семьи, — дважды пришлось отвозить из Калининграда в федеральные центры.
"Больше всего за результаты переживал наш старший сын, которому сейчас восемь лет. Он надеялся на то, что его кровь может спасти Павлика, что мы приедем из больницы домой и будем жить как раньше", — рассказала волонтерам мама больного мальчика.
Увы, как выявили в Центре детской гематологии и трансплантологии им. Горбачевой, ни родители, ни старший брат, для того чтобы стать донорами, не подошли. Паша уже состоит в российском реестре на поиск донора и пока всё еще находится в детской областной больнице — восстанавливается после химиотерапии.
Семье Мануковых требуется ещё и материальная помощь. Так как в семье работает только папа и никого из родных у Мануковых в регионе нет, то бюджета хватает только на самое необходимое. На проезд для сдачи анализов в Санкт-Петербург советчанам необходимо срочно найти 8500 рублей.
Подробнее о том, как помочь Павлику, читайте на сайте
благотворительного фонда "Верю в чудо".
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