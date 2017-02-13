Губернатор и "Любэ": о чем шутили калининградцы, чтобы пройти в Высшую лигу КВН (видео)

На Первом канале в минувшее воскресенье показали гала-концерт фестиваля "КиВиН-2017", на котором выступила Сборная Калининградской области. По результатам мероприятия команда попала в главную телевизионную лигу Клуба весёлых и находчивых. О чём шутили ребята, чтобы оказаться в Высшей лиге.
— Области, команда из которой станет чемпионом Высшей лиги в 2017 году.
— Короче, из области фантастики.
— Богдан, ты что несёшь? Ты что, пил?
— Конечно, я бы тогда хрен на ноги встал.
— Самый известный российский нападающий.
— Гитлер.
— Богдан, ты нам опять хочешь всё испортить?
— В смысле "опять"? Тогда, на поминках, не я Wi-Fi раздавал.
— Александр Васильевич, нам очень нужно играть в Высшей лиге. Губернатору Калининградской области Антону Алиханову 30 лет, и это чистая правда. Мне в этом году тоже 30 лет.
— Хм, и кто из вас находчивый?
Голосуя, Александр Масляков — младший отметил, что команда опытная, сохранила верность клубу и достойна Высшей лиги.
"Смешное выступление, смешной Богдан. Достойны Высшей лиги", — сказал Семён Слепаков.
"Я бы тоже предоставил бы возможность команде в целом и ровеснику губернатора в частности", — отметил Леонид Купридо.
В обзоре на сайте
Международного союза КВН про команду из Калининграда пишут: "Ресурсы есть, наработки есть, воплотить это всё в жизнеспособное выступление вполне реально. Другое дело, что на фоне конкурентов — любимчиков публики, достигших определённых успехов в том числе и в Высшей лиге, Калининграду нужно выложиться на все 200, а то и 300 процентов, чтобы запомниться зрителю, а в случае если не удастся пройти напрямую — рассчитывать на справедливый добор. Как я уже писал в прогнозе на состав сезона, "или сейчас, или никогда" — в равной мере это относилось и к попаданию в Вышку в принципе, и к первому впечатлению от представителей российского эксклава у Вышкинского зала. Которое, как известно, произвести второй раз невозможно".
14 февраля в Москве состоится
1/8 финала, в которой примет участие Сборная Калининградской области. Игру с их участием Первый канал покажет 19 февраля.
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