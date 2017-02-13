Губернатор и "Любэ": о чем шутили калининградцы, чтобы пройти в Высшую лигу КВН (видео)

На Первом канале в минувшее воскресенье показали гала-концерт фестиваля "КиВиН-2017", на котором выступила Сборная Калининградской области. По результатам мероприятия команда попала в главную телевизионную лигу Клуба весёлых и находчивых. О чём шутили ребята, чтобы оказаться в Высшей лиге.

— Области, команда из которой станет чемпионом Высшей лиги в 2017 году.

— Короче, из области фантастики.

— Богдан, ты что несёшь? Ты что, пил?

— Конечно, я бы тогда хрен на ноги встал.

— Самый известный российский нападающий.

— Гитлер.

— Богдан, ты нам опять хочешь всё испортить?

— В смысле "опять"? Тогда, на поминках, не я Wi-Fi раздавал.

— Александр Васильевич, нам очень нужно играть в Высшей лиге. Губернатору Калининградской области Антону Алиханову 30 лет, и это чистая правда. Мне в этом году тоже 30 лет.

— Хм, и кто из вас находчивый?

Голосуя, Александр Масляков — младший отметил, что команда опытная, сохранила верность клубу и достойна Высшей лиги.

"Смешное выступление, смешной Богдан. Достойны Высшей лиги", — сказал Семён Слепаков.

"Я бы тоже предоставил бы возможность команде в целом и ровеснику губернатора в частности", — отметил Леонид Купридо.

В обзоре на сайте Международного союза КВН про команду из Калининграда пишут: "Ресурсы есть, наработки есть, воплотить это всё в жизнеспособное выступление вполне реально. Другое дело, что на фоне конкурентов — любимчиков публики, достигших определённых успехов в том числе и в Высшей лиге, Калининграду нужно выложиться на все 200, а то и 300 процентов, чтобы запомниться зрителю, а в случае если не удастся пройти напрямую — рассчитывать на справедливый добор. Как я уже писал в прогнозе на состав сезона, "или сейчас, или никогда" — в равной мере это относилось и к попаданию в Вышку в принципе, и к первому впечатлению от представителей российского эксклава у Вышкинского зала. Которое, как известно, произвести второй раз невозможно".