На фестивале в субботу калининградцы съели колбасу длиной 330 метров (фото)

В субботу, 11 февраля, на территории музея Мирового океана прошёл ежегодный Фестиваль длинной колбасы. В этом году длина колбасы достигла 330 метров.
Многочисленные палатки со снедью буквально усыпали всю площадь у музея. Желающих побывать на празднике пришло столько, что, казалось, на фестиваль собрался весь город. Каждый хотел попробовать вкусную колбаску, очереди за нею были немалые, но обделённым не оказался никто.
Сопровождался праздник концертом с выступлением музыкантов и танцевальных коллективов области. Единственным минусом праздника стал недостаток места: негде было посидеть, полакомиться колбасой, на выставках и яблоку упасть негде.
Но сам фестиваль стал отличным вариантом проведения выходного дня. Даже толчея не смогла испортить праздничную и насыщенную ароматом свежей колбаски атмосферу.
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