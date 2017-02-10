"Мы там черпаем знания": главный инфекционист региона не считает гомеопатию лженаукой
Главный инфекционист Калининградской области Игорь Иванов не считает гомеопатию лженаукой. Своё мнение медик озвучил в пятницу, 10 февраля, в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград".
"Есть традиционная медицина, а есть и нетрадиционная, то есть народная, медицина — мы и там и там черпаем знания. Мы, аллопаты, лечим большими дозировками (у нас по-другому и не получится), а они, гомеопаты, применяют маленькие дозировки каких-то действующих веществ. И мануальная терапия есть — тоже к нетрадиционным можно отнести. Надо с уважением относиться ко всем. Ведь почечные или печеночные травяные чаи — это тоже народная медицина. Отметать полностью такие методы нельзя — я с этим не согласен", — пояснил свою позицию Иванов.
Недавно члены Российской академии наук заявили, что считают гомеопатию лженаукой. В РАН подготовили
документ, в котором утверждается, что лечение сверхмалыми дозами препаратов не имеет научного обоснования. По словам учёных, попытки подвести под гомеопатию теорию предпринимались последние 200 лет, но результата они не дали.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.