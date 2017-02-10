"Мы там черпаем знания": главный инфекционист региона не считает гомеопатию лженаукой

Главный инфекционист Калининградской области Игорь Иванов не считает гомеопатию лженаукой. Своё мнение медик озвучил в пятницу, 10 февраля, в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград".



"Есть традиционная медицина, а есть и нетрадиционная, то есть народная, медицина — мы и там и там черпаем знания. Мы, аллопаты, лечим большими дозировками (у нас по-другому и не получится), а они, гомеопаты, применяют маленькие дозировки каких-то действующих веществ. И мануальная терапия есть — тоже к нетрадиционным можно отнести. Надо с уважением относиться ко всем. Ведь почечные или печеночные травяные чаи — это тоже народная медицина. Отметать полностью такие методы нельзя — я с этим не согласен", — пояснил свою позицию Иванов.