"Мегафон" купил 63,8% голосов в холдинге Mail.Ru Group

Компания "Мегафон" совершила сделку по приобретению 63,8% голосов в Mail.Ru Group. Об этом сообщается на сайте мобильного оператора.

В ведение "Мегафона" перешли 11,5 млн. акций класса А и почти 22 млн. обыкновенных акций: это 15% уставного капитала компании. Для покупки оператор пвоспользовался кредитом на 35 млрд. рублей, взятым в Сбербанке.

По мнению"Мегафона", покупка должна увеличить долю цифровых абонентов, а именно пользователей социальных сетей, мессенджеров и других интернет-сервисов, которыми владеет Mail.Ru Group. Это такие проекты, как "ВКонтакте", "Одноклассники", ICQ, "Мой мир" и другие.