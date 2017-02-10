За стоянку автомобиля на газоне будут штрафовать на 5 тыс. рублей

В России появится новый штраф за хранение автомобиля на газоне. Об этом сообщает "Коммерсант"

Законопроект, предусматривающий денежное наказание за "проезд или стоянку механических транспортных средств по газонам или другим озелённым территориям", рекомендован к принятию госдумой в первом чтении. предполагается, что штраф составит от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей.

В настоящее время подобные штрафы установлены в некоторых регионах, однако Верховный суд неоднократно признавал эту практику незаконной. Так, в Москве за хранение авто на газоне придётся заплатить 5 тыс. рублей, в Перми - до 3 тыс., а в Ульяновской области - 500 рублей.