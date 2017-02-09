Новый ФОК на ул. Дзержинского начнёт работать в начале 2018 года

Ввод в эксплуатацию нового физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Дзержинского, 168е, запланирован на первый квартал 2018 года. Об этом стало известно в четверг, 9 февраля, во время рабочего выезда на объект председателя комитета архитектуры и строительства Калининграда Артура Крупина.
Строительство ФОКа планируют завершить к концу 2017 года. Здание будет трёхэтажным, общая его площадь составит порядка 1,5 тысячи квадратных метров. По словам генерального директора компании-застройщика ООО "КПД Монтаж" Сергея Тарчуткина, спортивный комплекс будет многофункциональным. В нём предусмотрены тренажёрные залы, детские комнаты, массажные кабинеты и прочее.
"В этом районе достаточно большая нехватка физкультурных объектов. По нормативам на каждую тысячу жителей необходимо иметь 300 квадратных метров различных физкультурно-оздоровительных площадей. Провели переговоры с застройщиком, и он пошёл нам навстречу. Вместо магазина, который планировался, появится спортивный комплекс", — сообщил Крупин.
Ещё один спортивно-оздоровительный комплекс планируется
построить на ул. Лукашова, 1. Здание будет иметь два этажа. Общая площадь всех помещений составит порядка полутора тысяч квадратных метров.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.