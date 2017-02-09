Новый ФОК на ул. Дзержинского начнёт работать в начале 2018 года

Ввод в эксплуатацию нового физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Дзержинского, 168е, запланирован на первый квартал 2018 года. Об этом стало известно в четверг, 9 февраля, во время рабочего выезда на объект председателя комитета архитектуры и строительства Калининграда Артура Крупина.



Строительство ФОКа планируют завершить к концу 2017 года. Здание будет трёхэтажным, общая его площадь составит порядка 1,5 тысячи квадратных метров. По словам генерального директора компании-застройщика ООО "КПД Монтаж" Сергея Тарчуткина, спортивный комплекс будет многофункциональным. В нём предусмотрены тренажёрные залы, детские комнаты, массажные кабинеты и прочее.

"В этом районе достаточно большая нехватка физкультурных объектов. По нормативам на каждую тысячу жителей необходимо иметь 300 квадратных метров различных физкультурно-оздоровительных площадей. Провели переговоры с застройщиком, и он пошёл нам навстречу. Вместо магазина, который планировался, появится спортивный комплекс", — сообщил Крупин.