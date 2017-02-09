В мэрии Калининграда назвали номер телефона, по которому стоит жаловаться на плохую уборку снега

Горожане, у которых есть замечания по уборке городских территорий, могут обращаться по телефону 53-67-25 или к дежурному МП "Чистота": 93-35-36. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининграда.



В мэрии уточнили, что в ночь на четверг, 9 февраля, в Калининграде работали 18 снегоуборочных машин, 4 самосвала и 8 тракторов. Минувшей ночью от снега были очищены более 100 улиц Калининграда. С дорог и тротуаров собрали и вывезли около 80 кубических метров снега. В течение светового дня проведение работ по сгребанию снега и посыпке проезжей части реагентами осложняется в связи с большим количеством автотранспорта, в том числе припаркованного на обочинах.



Для оперативного выполнения работ по уборке проезжей части МП "Чистота" на договорной основе привлекло технику сторонних организаций: 4 комбинированные дорожные машины и 1 трактор предоставило ЗАО "Калининградский "РАЙАВТОДОР", 2 единицы техники — МБУ "Гидротехник" и МКП "Дирекция ландшафтных парков".



"Снега выпало много, и техники муниципального предприятия "Чистота" не хватало для того, чтобы быстро убрать основные магистрали, — прокомментировал заместитель председателя комитета городского хозяйства Юрий Кондратьев. — Администрация города обратилась за помощью к правительству Калининградской области. Нам не отказали: выделили технику и помогли с уборкой микрорайона Сельма, Советского проспекта, ул. Невского, Артиллерийской, Аэропортной, Гагарина. Городское ГИБДД выделило машины сопровождения для снегоуборочных машин. Общими усилиями за минувшую ночь удалось выполнить большой объем работ по уборке города. Очистка проезжей части от снега продолжается, и в связи с этим большая просьба к автолюбителям: не паркуйте свои машины на магистральных улицах города. Транспорт на обочинах мешает уборочной технике".



484 тонны песко-соляной смеси и более 20 тонн минерального концентрата галита было израсходовано на противогололедную обработку улично-дорожной сети областного центра.



Визуальный контроль за качеством и сроками выполнения работ по уборке улично-дорожной сети Калининграда осуществляет МКУ "Калининградская служба заказчика". В период обильного снегопада ее специалисты проводили проверки круглосуточно.

Напомним, в Калининграде в ночь на четверг, 9 февраля, улицы от снега очищали ещё и предоставленные правительством четыре комбинированные дорожные машины и один трактор.