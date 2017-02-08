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"Сам попросил прописи": в Минсоце рассказали о первых школьных днях 10-летнего скитальца Алёши

Источник: Автор: Екатерина Медведева
16:47
  690 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
10-летний Алёша, который вместе с мамой несколько дней скитался по улицам Калининграда и даже ночевал в супермаркете, стал прилежным школьником и очень доволен своим новым статусом. Об этом Клопс.Ru рассказали в региональном Минсоце.

Первый учебный день Алёши в общеобразовательной школе состоялся только в минувший понедельник, 6 февраля. Накануне мальчика проведала врио министра социальной политики Анжелика Майстер, которая проверила наличие у него всего необходимого для начала занятий.

"Первый учебный день Алексея прошёл успешно. Ребёнок сам попросил прописи, для того чтобы позаниматься дополнительно. Он пишет красиво, старается, — пояснили в министерстве. — Алёша говорит: он очень рад тому, что пошёл в школу и познакомился с ребятами в школе и приюте".

Пока мальчик, несмотря на возраст, учится в первом классе, однако у него есть все шансы вскоре перевестись во второй: сейчас специалисты проверяют уровень знаний Алеши и его социальную адаптивность.

"Учитывая исключительность ситуации, учебный процесс будет организован в тесном сотрудничестве со специалистами приюта. Процесс адаптации пройдет под контролем психологов образовательного и социального учреждений. Через непродолжительное время психолого-медико-педагогической комиссией будет определена индивидуальная программа обучения для ребенка", — подчеркнули в ведомстве.

Предполагаемая мать ребенка — 34-летняя жительница Багратионовского района — с момента помещения мальчика в больницу и по сей день сына так и не навестила.

Полицейские продолжают искать женщину и отрабатывают информацию о предполагаемом биологическом отце мальчика.

Одновременно органами опеки ведётся работа по оформлению всех необходимых Алеше документов. Ситуация взята под особый контроль комиссией по делам несовершеннолетних.

Об Алёше, который не имеет постоянного места жительства и не учится в школе, общественности стало известно в январе 2017 года. Калининградка обратила внимание на замёрзшего и грязного ребёнка в магазине.

Оказалось, что его вместе с матерью выгнал из дома отчим — и им приходилось ночевать в холле супермаркета. Калининградка вызвала полицейских, а потом стала навещать Алёшу в больнице. В медучреждении мальчик отметил свой 10-й день рождения.

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