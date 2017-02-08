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Студента из Марокко, зарезавшего в Калининграде бездомного, приговорили к восьми годам лишения свободы
Центральный районный суд приговорил 22-летнего студента из Марокко, убившего бездомного, к восьми годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.
В апреле прошлого года на ул. Озерова между молодым человеком и бездомным мужчиной произошёл
конфликт. Подсудимый избил оппонента, а затем не менее 14 раз ударил его ножом. Потерпевший скончался на месте преступления.
Изначально гражданин Марокко не признавал
своей вины, но позже признался в содеянном, отметив, что не помнит о случившемся. Суд счёл его вину полностью доказанной и квалифицировал его действия как убийство.
К смягчающим обстоятельствам отнесли признание вины и молодой возраст подсудимого. Согласно приговору, марокканец проведёт в исправительной колонии строгого режима восемь лет.
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