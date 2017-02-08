В центре Балтийска продавали контрафактную водку за полцены

В магазине в центре Балтийска полиция обнаружила контрафактную водку. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.



Алкоголь с признаками контрафактности продавался в одном из магазинов на проспекте Ленина в муниципальном центре. Водка продавалась по цене в два раза ниже регламентированной (в соответствии с приказом Минфина РФ, с 13 июня 2016 года на территории Российской Федерации минимальная розничная цена на водку составляет 190 рублей за пол-литра).



По результатам полицейской проверки в отношении заведующей магазином составлен протокол по статье 14.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена". Санкцией предусмотрены штрафы на должностных лиц — от 3 до 4 тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 до 40 тысяч рублей. Ответственность также включает конфискацию предметов административного правонарушения.