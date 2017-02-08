Прокуратура требует снести торговый центр "Понарт" в Московском районе из-за нарушений при строительстве

Согласно тексту документа, ООО "Компания "ТВ" получило разрешение на строительство магазина в июле 2014 года. В бумагах было указано, что высота здания не должна составлять более двух этажей.

"Разрешение на строительство иного объекта, в том числе с количеством этажей 4, а также на ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства не выдавалось", — сообщается в документе.

В апреле 2016 года ООО "Компания "ТВ" зарегистрировало право собственности на четырёхэтажное здание. В документе было указано, что здание имеет три этажа. Однако в апреле представитель собственника представил в Росреестр другие документы, в которых числилось уже четырёхэтажное здание.

В сентябре 2016 года "Компания "ТВ" продала здание магазина Василию Тизларишвили, который, согласно данным ЕГРЮЛ, является учредителем ООО "ТВ-Строй". Прокуратурой установлено, что при регистрации прав собственности в управление Росреестра были представлены подложные документы.

"В связи с выявленными нарушениями законодательства 01.02.2017 прокурором района вынесено 4 постановления о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании неустановленных лиц по факту подделки и сбыта официальных документов, а также использования заведомо подложных документов", — сообщается в письме.

Прокуратура Московского района также направила в Московский районный суд Калининграда заявление с требованиями демонтировать здание. При этом снести самовольную постройку собственник должен самостоятельно в течение одного месяца с момента вступления в силу решения суда.