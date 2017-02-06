"Вор, кроша наши двери, даже сломал фомку": в Калининграде обокрали две благотворительные организации

В ночь на воскресенье, 5 февраля, неизвестные обворовали офисы центра социальной взаимопомощи "Сопричастность" и общественной организации "Калининградские многодетные семьи", расположенные на первом этаже в здании по улице Маршала Новикова, 26.
Как рассказали Клопс.Ru волонтёры "Сопричастности", злоумышленники проникли внутрь через окно их офиса, отогнув фомкой пластиковый профиль стеклопакета. Далее преступники взломали деревянные двери, ведущие в общий коридор, таким образом попав в соседний офис.
В "Сопричастности" воры поживились целым списком вещей: аптечкой, настенными часами, электрочайником, стареньким магнитофоном, тонометром, напольными весами, обогревателем-ветродуем, дешёвым фотоаппаратом, набором свечей, а также скудным продуктовым набором (чай, кофе, сахар, конфеты, сушки, упаковка "Киндер-сюрпризов").
"Взяли маленький чемоданчик с кодовым замком — видимо, решив, что там может быть что-то ценное. Очень удивится воришка, когда увидит, что замки у кейса сломаны, а внутри — набор ниток и иголок для шитья, — рассказывает руководитель "Сопричастности" Александра Яковлева. — Мы боялись за самовар, но его воры не тронули. Зато очень жалко наш парогенератор, он куплен волонтёрами за собственные средства и был для нас большим подспорьем: благодаря ему мы производили обработку принесённой нам горожанами в дар одежды... ".
В соседней организации "Калининградские многодетные семьи" преступники прихватили электрочайник и попытались похитить все оставшиеся после новогодних праздников сладкие подарки, сложив их в мешок. Однако что-то злоумышленникам помешало: то ли не смогли протолкнуть в оконный проём, то ли мешок был слишком тяжёл, а может быть, их просто спугнули — в итоге мешок с конфетами так и остался лежать на полу у окна.
По словам волонтёров, есть надежда на то, что преступников задержат, ведь подъезд расположенной в том же здании художественной школы оборудован камерой наружного видеонаблюдения. Однако даже если часть похищенного удастся вернуть, это мало отразится на размере материального ущерба от вторжения злоумышленников.
"Сейчас брать у нас толком нечего, ничего особо ценного мы в офисе не держим, потому что научены горьким опытом. Самое обидное, что ликвидировать последствия взлома будет для нас большой проблемой. Двери и даже проёмы переломаны во всех помещениях, испорчены напрочь. Вор так старался, что даже монтировку сломал о наши косяки! Пластиковое окно восстановлению не подлежит, а так как оно очень большое (три на три с половиной метра), то новое обойдётся примерно в 45 тысяч рублей", — вздыхает Александра.
Дать комментарий о том, на каком этапе сейчас находится расследование данных краж, в пресс-службе УМВД пообещали позже.
Это уже не первый случай, когда офис центра "Сопричастность" грабят. В январе прошлого года из офиса благотворительной организации, который тогда располагался на улице Щедина, неизвестные вынесли
оргтехнику и крупную сумму денег, предназначенную на оплату аренды помещения.
Если у вас есть желание помочь волонтёрам, чьи офисы были обворованы, обращайтесь по телефону 8(909)798 74 75 или пишите "ВКонтакте
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