10-летний Алёша, скитавшийся с матерью по калининградским улицам, в понедельник пойдёт в школу

Десятилетний Алёша, который вместе с матерью скитался по улицам города, в понедельник пойдёт в школу. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщает глава департамента семейной политики Маргарита Гагина.
В настоящий момент мальчик находится в приюте. Найти его мать так и не удалось - всех, кто может её знать, просят сообщить ей о необходимости обратиться в орган опеки и попечительства Калининграда. В случае, если свидетельство о рождении ребёнка она не оформляла, доказывать родство её придётся через суд.
"Сейчас парень под защитой государства, – сообщает Гагина. – Будут приняты все меры для реализации и защиты его прав. Сейчас он успешно адаптируется, общается с ребятами, готовится к школе".
Напомним, в январе калининградка, пришедшая в магазин, заметила
замёрзшего и грязного ребёнка. Ей удалось узнать, что его вместе с матерью выгнал из дома отчим, и им приходится ночевать в холле супермаркета. Калининградка вызвала полицейских, а потом стала навещать Алёшу в больнице. Как оказалось позже, у ребёнка отсутствуют документы: их оформлением занялись
специалисты отдела опеки.
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