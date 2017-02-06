10-летний Алёша, скитавшийся с матерью по калининградским улицам, в понедельник пойдёт в школу

Десятилетний Алёша, который вместе с матерью скитался по улицам города, в понедельник пойдёт в школу. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщает глава департамента семейной политики Маргарита Гагина.

В настоящий момент мальчик находится в приюте. Найти его мать так и не удалось - всех, кто может её знать, просят сообщить ей о необходимости обратиться в орган опеки и попечительства Калининграда. В случае, если свидетельство о рождении ребёнка она не оформляла, доказывать родство её придётся через суд.

"Сейчас парень под защитой государства, – сообщает Гагина. – Будут приняты все меры для реализации и защиты его прав. Сейчас он успешно адаптируется, общается с ребятами, готовится к школе".