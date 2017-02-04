В Калининграде предлагают установить памятник гигантскому сому у Высокого моста

В Калининграде может быть установлен памятник гигантскому сому, которого якобы обнаружили водолазы во время реконструкции моста Высокого. Об этом Клопс.Ru сообщили в компании "АБЗ-Дорстрой", которая занимается строительством объекта.

"Место установки сома пока ещё не определено, в ближайшее время организационные вопросы будут обсуждаться с администрацией Калининграда", - пояснили в компании.

Напомним, после начала работы по реконструкции Высокого моста водолазы заявили , что наткнулись на огромного сома весом более 200 килограммов.

В Федерации подводного спорта Калининграда усомнились в находке водолазов. Тем не менее предупредили об опасности встречи с хищной рыбой.