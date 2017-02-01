"Каменный век" и "просто поразительно": врио вице-премьера региона поделился впечатлениями от калининградских медучреждений

В среду, 1 февраля, врио заместителя председателя правительства региона Илья Баринов ознакомился с работой офтальмологического отделения областной больницы в новом корпусе. После экскурсии чиновник пообщался с журналистами и ответил на несколько вопросов, касающихся здравоохранения Калининградской области.

О высокотехнологичном оборудовании:

- Любое оборудование, произведенное определенной фирмой, должно обслуживаться у специалистов этой организации. С производителем заключается сервисный контракт, а иначе оборудование будет просто снято с гарантии. Мы хотели бы организовать какую-то свою сервисную службу, но, к сожалению, по условиям контракта, это невозможно и, в некоторых случаях, не целесообразно. Кстати, в России уже давно крупные производители медоборудования имеют свои склады, с которых всё это может поставляться в любой регион страны в течение двух-трёх дней.

Я посмотрел перечень "тяжелого" оборудования, которое есть в регионе: всего только два аппарата КТ полностью подлежат списанию. Они настолько старые - каменный век! На них работать совершенно невозможно.

Сложное оборудование никогда не простаивало по подвалам. У нас оно работает, но не в полную меру, не в тех максимальных объёмах, которые предусмотрены производителем. Это ещё один вопрос, который стоит на повестке и будет в обозримые сроки решён.

О нехватке кадров в системе здравоохранения региона:

- Нехватка врачей достаточно существенная. В целом, в районных больницах коэффициент совмещения где-то от 1,5. К сожалению, поскольку у нас дефицит кадров по всем направлениям (особенно это касается узких специалистов), то для нас актуально привлечение медработников из других регионов и из ведущих федеральных центров. Это может быть в любом виде: работа, стажировка, практика...Они, в общем-то, на это всё согласны.

Мы в этом смысле будем организовывать какое-то взаимодействие и на взаимовыгодных условиях, будем их привлекать сюда. Я не могу сейчас сказать, за счёт каких средств мы будем оплачивать такие мероприятия. Думаю, что с каждым медучреждением мы будем это обговаривать отдельно. Тут надо непосредственно с врачами решать, на каких условиях они согласны поехать.

За каждым врачом стоят жизни. Любая жизнь дороже, чем деньги и всё остальное. Если есть специалисты высшего уровня, которые нам нужны, то мы будем создавать для них самые лучшие условия, чтобы они к нам приехали. Что касается конкретного списка срочно необходимых региону врачей, то я пока еще с этим разбираюсь.

О зарплате калининградских врачей:

- Зарплаты - это вопрос субъективный. Кто-то готов жить на пять тысяч рублей (я утрирую), а кому-то и ста не хватает. Те федеральные нормы, которые у нас есть, мы все выполняем. Есть указы президента, которые говорят, какая зарплата должна быть. Мы идём в строгом соответствии с этими указами, и даже с некоторым опережением (особенно это касается медперсонала).

О сломе системы:

- С системой лоббирования врачами интересов частных клиник мы быстро и кардинально разберёмся. Основная задача у нас: сохранить всех пациентов в нашей системе. Для этого мы должны создать нормальные условия и привлечь сюда квалифицированных врачей.

О новом офтальмологическом отделении областной больницы:

- Впечатления поразительные. Это будет идеал того лечебного учреждения, к которому мы будем стремиться. Вы вспомните, какие были условия раньше? Работу офтальмологов вы помните? И какие условия созданы сейчас? Любой специалист, который хочет развития в такие условия приедет, я вас уверяю.

Это объект, который сдан раньше сроков, должен был открыться только в апреле, а заработал в декабре. 600 миллионов потрачено (половина из них ушла на оборудование) - это средства федерального бюджета. Мы рассчитываем делать три тысячи операций в год Это покроет потребности региона в офтальмологических операциях, и все деньги сохранятся в системе ОМС региона.

О медучреждениях в регионе:

- На сегодняшний день я уже совершил несколько поездок по районам. Вы давно были в районах? Наверное, сами всё видели...Старые немецкие здания - исторические памятники, которые не приспособлены под размещение медицинских учреждений.

Я не могу в этом смысле ничего сказать - не хочу никого обижать. Население всё это знает. Вы видите, сколько сейчас идет жалоб на систему здравоохранения. Это одна из ключевых проблем, с которой будем как-то справляться, как-то все это решать...

Очень много вещей, которые связаны не с оборудованием, а с организацией процесса оказания медицинской помощи. Это не требует вложений, а требует нормальных управленческих решений. Будут ли кадровые перемены? Увидите.