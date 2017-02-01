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Гостиница для VIP'ов и ДК без забора: поездка Алиханова в Гвардейский район в фотографиях и комиксах

Автор: Мария Гоменюк-Кравцова
19:30
  2058 0
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Врио губернатора Антон Алиханов проверил положение дел в Гвардейском районе. В первый день февраля глава региона побывал в рекреационно-оздоровительном комплексе "Лангендорф", проехался по улицам Гвардейска и посетил школу в Знаменске. Вполне традиционный выезд, без громких заявлений и резких высказываний, мы решили представить в виде комиксов и фотографий.  
 
Итак, действующие лица комикса от Клопс.Ru.
 

Гостиница для VIP'ов

Первой в программе оказался комплекс "Лангендорф" в посёлке Сокольники Гвардейского района на территории 80 гектаров. Освоено, правда, пока только 15. На них почти готова яхтенная марина на 50-70 мест. Открыть её планируют уже в мае. Здесь же размещено несколько гостиничных комплексов, оздоровительный центр с бассейном, ресторан и вертолётная площадка с ангаром. В конце декабря замковому имению присвоили классификацию в четыре звезды. Гостиница рассчитана на VIP-гостей. Во время ЧМ-2018 комплекс будет принимать представителей и гостей FIFA, спонсоров и вещателей.
 
Зал для гостей в одном из корпусов комплекса "Лангендорф"
 
Первых гостей "Лангендорф" принял в новогодние праздники. По задумке генерального директора "Ирбис Европы" (инвестор проекта) Эдуарда Воронецкого, на базе комплекса, на Преголе, можно будет проводить международный фестиваль яхтсменов из Литвы, Польши, Германии и Нидерландов. "Рабочее название фестиваля — "Е70". В рамках мероприятия планируется организовать спортивные соревнования по гребле и запустить международное речное движение со стороны Литвы и Польши", — заявил Воронецкий. Антон Алиханов поддержал предложение. "Надо делать. Это один из немногих проектов, которые частные инвесторы предлагают реализовать на этом маршруте", — сказал глава региона.
 
Размещение в этом номере обойдётся гостю в 6,5 тысяч рублей
 
Второй остановкой маршрута был культурно-досуговый центр, расположенный по соседству. Завершить его строительство подрядчик пообещал к концу июля. При возведении ДК использовали проект сельского дома культуры, который был разработан в Татарстане. Глава министерства культуры и туризма Андрей Ермак попросил инвестора поучаствовать в возведении забора вокруг будущего ДК. 
 

Прогулка по Гвардейску

Прошёл глава региона мимо дома 1825 года постройки, в котором родился художник Ловис Коринт. Здание, находящееся в аварийном состоянии, власти Гвардейска задумали восстановить. 
 
Раньше в доме жили люди, сейчас оно расселено
 
"По программе расселения из ветхого и аварийного жилья мы выселили отсюда семьи. В настоящий момент это законсервированный муниципальный объект. Здание может стать филиалом Художественной галереи. Мы готовы передать его области. Надо восстанавливать", — заявил глава администрации Гвардейского района Александр Торба.
 
"Муниципалитет пообещал взять на себя проект. А с января 2018 года мы бы уже попробовали включить его в ФЦП", — сказал глава министерства культуры и туризма Андрей Ермак. 
 
Алиханов предложил повременить с обсуждением планов и вернуться к ним, когда муниципальные власти сделают проект.
 
 
Торба провёл Алиханова по будущей набережной. Врио губернатора с сожалением посмотрел на замёрзшие в реке бутылки и мусор и сурово проговорил: "Ну что за упыри". 
 
— Это всё уберем, — поспешил заверить глава администрации Гвардейского района.
— Так и представляю, как Торба с сачком всё это выуживает, — улыбнулся Алиханов. 
 
Вдоль Преголи власти Гвардейска задумали сделать благоустроенную набережную
 
Внимание главы региона привлекло ветхую постройку, стоящую на берегу Преголи. Он поинтересовался у Александра Торбы, почему здание до сих пор не расселили. 
 
 
Посетил глава региона строящиеся очистные сооружения, больницу и гвардейский МФЦ. В завершение своего визита в районный центр Алиханов посидел на лавочке в одном из дворов, который планируют капитально отремонтировать, и попросил запечатлеть этот момент.  
 
"Хочу себе фото "до" и "после". Выбрали Гвардейск как один из муниципалитетов, который будет участвовать в программе благоустройства дворов. Как закончат — сделаем ещё одну фотографию", — сказал Алиханов. 
 
Глава региона пообещал найти деньги на ремонт кровли в знаменской школе
 
В финале врио губернатора посетил школу в посёлке Знаменске Гвардейского района. Там Алиханов пообещал помочь средствами из резервного фонда для восстановления протекающей крыши и ремонта на третьем этаже. На капитальный ремонт крыши требуется почти два миллиона рублей. Ещё чуть больше миллиона на ремонт пищеблока. 
 
Завершилась насыщенная поездка трапезой тоже в месте общественного питания, но не в знаменитой чебуречной в Талпаках, а неподалёку от неё — в ресторане.

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