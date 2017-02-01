Калининградка, повредившая ногу в "Шереметьево", хочет отсудить у аэропорта полмиллиона рублей
Шереметьево. Фото: ru.wikipedia.org/A.Savin
Жительница Гурьевского района, повредившая ногу в Шереметьево, добивается компенсации от аэропорта. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.
В сентябре прошлого года истица прилетела в Москву. Женщина шла по терминалу и попала ногой в яму. В больнице ей сделали рентген и диагностировали растяжение связок. Через несколько дней, как и планировалось, жительница Гурьевского района вылетела в Казахстан.
Женщина просит взыскать с Шереметьево 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Её жалобу рассматривают в Гурьевском районном суде.
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