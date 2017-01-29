В понедельник у монумента "Мать-Россия" запустят часы обратного отсчёта до ЧМ-2018

В понедельник, 30 января, в Калининграде у монумента "Мать-Россия" состоится торжественная церемония запуска часов обратного отсчета до чемпионата Мира по футболу 2018. Об этом сообщили организаторы турнира АНО "Дирекция Калининград 2018".

Запуск часов состоится в 500-й день до начала чемпионата. В официальной части церемонии примет участие пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванью и посол ЧМ- 2018 от Калининграда Наталья Ищенко. Вместе с другими почетными гостями она даст старт отсчеу минут до первого матча турнира.

На площадке рядом с монументом гости церемонии смогут открытия в кикет, фингер-бол, а также забить пенальти и получить ценные призы. Среди посетителей будет проведена футбольная викторина, победитель которой получит памятные подарки от организаторов. Начало открытия состоится в 13:00