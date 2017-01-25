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Отдых с угрозой для жизни: калининградцы хотят судиться с оператором из-за испорченных каникул в Праге

Автор: Виктория Мокрецова
12:54
  5479 14
  • Фото читателя Клопс.Ru.
Фото читателя Клопс.Ru.
Калининградцы, возмущённые организацией новогоднего тура в Прагу, собираются подавать в суд на туроператора. Об этом Клопс.Ru сообщили трое туристов.

Четырёхдневную путёвку от "Калининград Тура" на январские праздники купили 54 человека. В первый же день автобус, в котором они ехали в чешскую столицу, едва не упал в озеро. После поездки некоторые туристы заболели, а одна из пассажирок  и вовсе попала в больницу. Участники тура требуют компенсации за свои злоключения.

"Невменяемый водитель"

На днях Оксану выписали из больницы. Она, как и 53 её попутчика, с 1 по 4 января отдыхала в Праге, хотя отдыхом, по словам женщины, это назвать сложно: ещё во время поездки у неё поднялась сорокаградусная температура. По возвращении домой жительницу города положили на операцию.

"У меня было воспаление — мне удалили одну маточную трубу, — рассказывает калининградка. — Врач говорит, что его спровоцировало переохлаждение".

Группе туристов, в которой была Оксана, пять часов пришлось ждать автобуса в Прагу на улице. Замёрзшие люди время от времени заходили в фойе торгового центра "Барнаульский". Выезд был назначен на 1 января, в 15:30, но покинуть Калининград удалось только около 21:00. По словам одной из участниц тура, Анны, о столь длинной задержке рейса их не оповестили. 
Я не могла принять решение — уехать домой или ждать. Время рейса постоянно смещалось. Мы с детьми ждали то на улице, то в кафе, и процесс этот был мучителен и неприятен.
На этом неприятности не закончились. По пути в Прагу группе пришлось добиваться смены водителя.

"У него была нарушена координация и отсутствующий взгляд. Как прошли границу, наш автобус зачем-то начал наворачивать круги по какой-то деревушке. По пути автобус чуть не врезался в забор, а потом чуть не перевернулся в озеро", — добавляет ещё одна туристка, Жанна. 

Люди принялись звонить в Калининград, но в офисе туроператора им посоветовали обратиться в польскую компанию, которая отвечала за перевозку. По словам Анны, сопровождающая не знала, как это сделать. Туристам пришлось решать проблему самостоятельно.

"Мужчины, ехавшие с нами, заставили водителя остановиться, и потом нам пришлось ещё несколько часов ждать нового", — говорит Жанна.

Тысяча рублей вместо ста евро

Достигнуть Праги туристам удалось лишь в шесть часов вечера следующего дня, хотя в программе тура было указано утреннее прибытие. Из-за этого сбился и график экскурсий, а когда пришло время отправляться на ознакомительную поездку по городу, ни водитель, ни сопровождающая не знали, куда ехать.

"Спустя полтора часа с помощью гугл-карт мы всё-таки с этим определились. Оказавшись на нужном месте, ещё полчаса ждали гида. В итоге экскурсия, которая должна была идти полтора часа, закончилась через сорок минут", — возмущается Жанна. 
 
 
Фото Жанны А.
 
В качестве компенсации за неудобства группе предложили бесплатную экскурсию, но она прошла аналогично предыдущей.

Недовольные калининградцы направили претензию в турагентство "Бюро путешествий", через которое они приобрели путёвки "Калининград Тура". В ответ на жалобу туристам предложили компенсацию в размере тысячи рублей.

"Я такую сумму не приму, — объясняет Анна. — Только на телефонные звонки, когда я пыталась договориться о смене водителя, потратила около тысячи. А после поездки заболела и я, и дети — уверена, что это из-за долгого ожидания автобуса".

Нет отзыва — нет жалоб

В "Калининград Туре" комментировать испорченный отдых отказались. По мнению директора турагентства "Бюро путешествий", виноват не оператор, а его польский партнёр.  

"Калининград Тур" — очень хороший оператор, но его подвёл польский перевозчик. Нам первого января звонили возмущённые туристы, был просто коллапс. Я надеюсь, что группе всё-таки не нужны суды и они полюбовно решат вопрос. Скорее всего,  большой компенсации ждать не стоит, потому что сам тур, без экскурсий, стоит всего 59 евро", — заявляет Сергей Нисневич.

По словам Жанны, она читала другие негативные отзывы о поездках от "Калининград Тура". Сама девушка намерена довести дело до суда.
Мы понимаем, что путёвка дешёвая, но это не оправдание для услуг такого качества. Я оставила жалобу на сайте туроператора, но её удалили. Если после нашего обращения в Роспотребнадзор ничего не изменится, мы пойдём с иском в суд.

 
 

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14 комментариев Правила комментирования

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Yulia Tumbochka
Yulia Tumbochka #
14:06
Ездила в Берлин на новогодние от "Бюро Путешествий". Еще никогда не сидела до этого случая на полу в автобусе. Все было примерно также, как описано про поездку в Прагу. Если все описывать, одного комментария будет мало. Отдых превратили в кошмар. С удовольствием подала бы на туроператора в суд.
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Хрюн Pазоритель
Хрюн Pазоритель #
16:07
Нужно поменьше ездить в эти рассадники содомии и либеразма. У нас и в России хватает красивых мест, где можно очень дешево отдохнуть со всей семьей, и где никто не будет за твоей спиной злобно шипеть на чужеродном языке, потому что ты русский человек, лишь угодливо расплываясь в лживой улыбке, когда ты протягиваешь свои честно заработанные деньги, в их жадные лапы. Остаемся в России. Черное море, Карельские озера, Сибирские реки, Калининград, Крым. Славься, земля Российская!
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Алексей Маслов
Алексей Маслов #
16:38
Хрюша, ну што ты такое городишь...За 56 евро, что люди заплатили за этот и аналогичный туры, ты еле-еле уложишься в билет на поезд до Белокаменной, и то -тока в одну сторону..
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Хрюн Pазоритель
Хрюн Pазоритель #
16:42
Человек, ищущий во всем выгоду для своего кошелька, и за тридцать сребреников готовый продать свою Отчизну - не человек и не личность
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lica39
lica39 #
14:49
Также имели  не самый удачный опыт путешествия в Словакию от этой фирмы в 2016 году. Поменяли номер автобуса, не известив об этом туристов, в итоге люди на холоде ждали "свой " автобус около часа.... Сопровождающая группы, милая улыбчивая девушка на любой вопрос туристов испуганно отвечала "...я  не знаю...". Маршрут передвижения автобуса на польских номерах тоже был весьма странный по направлению и времени в пути. Хорошо, что обошлось без таких последствий, как описаны в статье.
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ЗлойДобряк
Добряк Злой #
15:04
Люди, будте смелее. Планируйте свой отдых самостоятельно. Большинство автобусных туров ловушка для неопытных туристов и не принесут Вам ожидаемых эмоций. Даже если вы в пути да дня вы неизбежно теряете 2-3 часа своего личного времени из-за общей неорганизованности и постоянных опаздываний кого-то из группы. А если в этой группе еще всю дорогу будут присутсвовать пару неадекватов, то эту поездку точно не забудете.
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Yulia Tumbochka
Yulia Tumbochka #
16:13
извиняюсь, клопс тупит. заспамила)
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Yulia Tumbochka
Yulia Tumbochka #
16:11
да вот я бы с радостью. Могу все сделать сама (забронировать отель, купить билет или на машине поехать), владею беглым разговорным английским и немецким. Но, к сожалению, я часто путешествую одна, а одному самостоятельно запланированный отдых выходит значительно дороже. И тут даже не в группе дело, а именно в свинском отношении туроператоров.
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Алексей Маслов
Алексей Маслов #
16:39
это точно! был опыт с неадЫкватами -испортили весь отпуск, и с тех пор путешествую самостоятельно!
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Yulia Tumbochka
Yulia Tumbochka #
16:11
да вот я бы с радостью. Могу все сделать сама (забронировать отель, купить билет или на машине поехать), владею беглым разговорным английским и немецким. Но, к сожалению, я часто путешествую одна, а одному самостоятельно запланированный отдых выходит значительно дороже. И тут даже не в группе дело, а именно в свинском отношении туроператоров.
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Yulia Tumbochka
Yulia Tumbochka #
16:12
да вот я бы с радостью. Могу все сделать сама (забронировать отель, купить билет или на машине поехать), владею беглым разговорным английским и немецким. Но, к сожалению, я часто путешествую одна, а одному самостоятельно запланированный отдых выходит значительно дороже. И тут даже не в группе дело, а именно в свинском отношении туроператоров.
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Yulia Tumbochka
Yulia Tumbochka #
16:12
да вот я бы с радостью. Могу все сделать сама (забронировать отель, купить билет или на машине поехать), владею беглым разговорным английским и немецким. Но, к сожалению, я часто путешествую одна, а одному самостоятельно запланированный отдых выходит значительно дороже. И тут даже не в группе дело, а именно в свинском отношении туроператоров.
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Olga Petrova
Olga Petrova #
15:51
Такой неорганизованности со стороны сопровождающих  от "Калининград Тура" в Прагу с 1 по 4 января, я путешественник со стажем, не наблюдала ни разу. Нам, конечно, повезло больше- и автобус во время подали, и  в Прагу приехали во время, но...Из-за того, что сопровождающие групп были не подготовлены к такой работе , не обладали знаниями о туре, поэтому не могли внятно ответить ни на один оргвопрос  - все шло на авось....то кого-то ждали часами, то чего-то найти не могли. В итоге оказались сорванными запланированные заранее посещение пивоварни и национального ресторана, в длинной дороге не был организован  даже просмотр фильмов (флешка не читалась). Это не первая моя поездка с "Калининград Туром",в предыдущие все было куда организованней,но ,боюсь,что не рисну после такого сервиса с ними еще куда-то поехать и рекомендовать  никому не буду.
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saldinam
saldinam #
15:57
Мы езди через Калинингад-тур в РОЖДЕСТВЕНСКУЮ Прагу)))  выезд был 2.01 нам сказали рано утром (4-5 утра) приедем вечером 2го-будет вечер свободный. ....но не тут то было! назначен выезд на 1.30 ночи. Мы ждали до 2.30 и тоже на улице - Барнаульский ночью закрыт-то (((   а затем та же песня,что и выше - никто ничего не знает, сопровождающая нас,сказала "..я вообще в Калининград-туре не работаю, меня попросили съездить,потому что есть виза,я еду также первый раз...." ...НОЧЬ ожидания!!!  и 8.30 мы поехали. Так же с заездом за другим водителем и т.д. короче,приехали в 00.30. Администратор - англоговорящий...сопровождающая - "ни в зуб ногой"..., бумажки кидает ему, типо это всё,что есть ...хорошо,что  оказалась девушка в группе с беглым английским-и нас наконец-то поселили. а дальше как и предыдущей группы........
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