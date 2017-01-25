Отдых с угрозой для жизни: калининградцы хотят судиться с оператором из-за испорченных каникул в Праге

Калининградцы, возмущённые организацией новогоднего тура в Прагу, собираются подавать в суд на туроператора. Об этом Клопс.Ru сообщили трое туристов.



Четырёхдневную путёвку от "Калининград Тура" на январские праздники купили 54 человека. В первый же день автобус, в котором они ехали в чешскую столицу, едва не упал в озеро. После поездки некоторые туристы заболели, а одна из пассажирок и вовсе попала в больницу. Участники тура требуют компенсации за свои злоключения.

"Невменяемый водитель"

На днях Оксану выписали из больницы. Она, как и 53 её попутчика, с 1 по 4 января отдыхала в Праге, хотя отдыхом, по словам женщины, это назвать сложно: ещё во время поездки у неё поднялась сорокаградусная температура. По возвращении домой жительницу города положили на операцию.



"У меня было воспаление — мне удалили одну маточную трубу, — рассказывает калининградка. — Врач говорит, что его спровоцировало переохлаждение".



Группе туристов, в которой была Оксана, пять часов пришлось ждать автобуса в Прагу на улице. Замёрзшие люди время от времени заходили в фойе торгового центра "Барнаульский". Выезд был назначен на 1 января, в 15:30, но покинуть Калининград удалось только около 21:00. По словам одной из участниц тура, Анны, о столь длинной задержке рейса их не оповестили.

Я не могла принять решение — уехать домой или ждать. Время рейса постоянно смещалось. Мы с детьми ждали то на улице, то в кафе, и процесс этот был мучителен и неприятен.

На этом неприятности не закончились. По пути в Прагу группе пришлось добиваться смены водителя.



"У него была нарушена координация и отсутствующий взгляд. Как прошли границу, наш автобус зачем-то начал наворачивать круги по какой-то деревушке. По пути автобус чуть не врезался в забор, а потом чуть не перевернулся в озеро", — добавляет ещё одна туристка, Жанна.



Люди принялись звонить в Калининград, но в офисе туроператора им посоветовали обратиться в польскую компанию, которая отвечала за перевозку. По словам Анны, сопровождающая не знала, как это сделать. Туристам пришлось решать проблему самостоятельно.



"Мужчины, ехавшие с нами, заставили водителя остановиться, и потом нам пришлось ещё несколько часов ждать нового", — говорит Жанна.

Тысяча рублей вместо ста евро

Достигнуть Праги туристам удалось лишь в шесть часов вечера следующего дня, хотя в программе тура было указано утреннее прибытие. Из-за этого сбился и график экскурсий, а когда пришло время отправляться на ознакомительную поездку по городу, ни водитель, ни сопровождающая не знали, куда ехать.



"Спустя полтора часа с помощью гугл-карт мы всё-таки с этим определились. Оказавшись на нужном месте, ещё полчаса ждали гида. В итоге экскурсия, которая должна была идти полтора часа, закончилась через сорок минут", — возмущается Жанна.

Фото Жанны А.

В качестве компенсации за неудобства группе предложили бесплатную экскурсию, но она прошла аналогично предыдущей.



Недовольные калининградцы направили претензию в турагентство "Бюро путешествий", через которое они приобрели путёвки "Калининград Тура". В ответ на жалобу туристам предложили компенсацию в размере тысячи рублей.



"Я такую сумму не приму, — объясняет Анна. — Только на телефонные звонки, когда я пыталась договориться о смене водителя, потратила около тысячи. А после поездки заболела и я, и дети — уверена, что это из-за долгого ожидания автобуса".

Нет отзыва — нет жалоб

В "Калининград Туре" комментировать испорченный отдых отказались. По мнению директора турагентства "Бюро путешествий", виноват не оператор, а его польский партнёр.



"Калининград Тур" — очень хороший оператор, но его подвёл польский перевозчик. Нам первого января звонили возмущённые туристы, был просто коллапс. Я надеюсь, что группе всё-таки не нужны суды и они полюбовно решат вопрос. Скорее всего, большой компенсации ждать не стоит, потому что сам тур, без экскурсий, стоит всего 59 евро", — заявляет Сергей Нисневич.



По словам Жанны, она читала другие негативные отзывы о поездках от "Калининград Тура". Сама девушка намерена довести дело до суда.

Мы понимаем, что путёвка дешёвая, но это не оправдание для услуг такого качества. Я оставила жалобу на сайте туроператора, но её удалили. Если после нашего обращения в Роспотребнадзор ничего не изменится, мы пойдём с иском в суд.



