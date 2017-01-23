В ТРЦ "Европа" появится апарт-отель

"Включение гостиничной функции в состав ТРЦ "Европа" позволит дополнить и расширить спектр услуг объекта, а новым гостям города создать наилучшие условия для размещения в самом центре Калининграда с возможностью осуществления покупок в торговых галереях, посещения многозального кинотеатра "Синема-парк" и уютных ресторанов и кафе", — говорится в сообщении.

Проектом реконструкции предусмотрено три варианта гостиничных номеров, в том числе оборудованные мини-кухнями. Новый апарт-отель планируется открыть осенью 2017 года.