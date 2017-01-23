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В семи школах и десяти детсадах Калининградской области объявлен карантин из-за гриппа (дополнено)

14:46
  2293 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В учебных заведениях Калининградской области временно приостановлены занятия из-за гриппа. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, по состоянию на 23 января временно прекращены уроки в 10 классах 7 школ (Калининград, Балтийск, Багратионовский р-н, Черняховский г. о., Светловский г. о.), также закрыты 10 групп в 10 детских дошкольных учреждениях (Калининград, Светловский г. о., Багратионовский р-н, Черняховский г. о., Гвардейский г. о., Советск). Номера школ и детсадов уточнят позже.
 
В Роспотребнадзоре уточнили, что закрыты классы в школах пос. Озерки Гвардейского района, двух школ во Взморье, гимназиях №1 и №22 Калининграда, школе №33 Калининграда, школе пос. Нивенское, лицея № 1 Багратионовска. При этом в ведомстве уточнили, что в течение недели на карантин закроется ещё больше классов.  
 
Также закрыты некоторые группы в детсадах "Василёк" Гурьевского района, в пос. Владимирово, в детсадах №№1,6 Черняховска, а также в пос. Домново, в Светлом и Советске. 

Стоит отметить, что за неделю, с 16 по 22 января 2017 года, в Калининградской области число заболевших гриппом увеличилось на 14,8%, что свидетельствует о продолжающемся эпидемическом подъёме заболеваемости гриппом и ОРВИ. За медицинской помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратились 7 973  жителя области, в том числе 3 995 детей в возрасте до 14 лет.

Недельные пороговые значения заболеваемости превышены среди лиц старше 18 лет, а также среди детей 7—14 лет (на 18%). Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в областном центре по итогам недели превысил эпидемический порог на 50,5%. За неделю  в инфекционные стационары  госпитализировано 76 заболевших, из них 47 детей в возрасте до 14 лет.  

Обследовав 157 человек, лабораторно подтвердили 68 случаев гриппа А(H3N2), два случая гриппа В, а также случаи парагриппа, риновирусной и аденовирусной инфекции.

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